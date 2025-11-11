Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 6. oldu

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 6. oldu

calendar 11 Kasım 2025 16:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 6. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde 6'ncı oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 4. gününde 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmaları yapıldı.

2024 Paris Olimpiyatları'nın gümüş madalyalı isimleri Şevval İlayda ile Yusuf, elemelerde 580 puan topladı. Bronz madalya maçına çıkmayı 1 puanla kaçıran ikili, şampiyonayı 6'ncı sırada bitirdi.

Aynı kategoride yarışan diğer milli sporcular Şimal Yılmaz ile Buğra Selimzade ise 575 puanla elemelerde 22. sırayı aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.