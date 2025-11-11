Haber Tarihi: 11 Kasım 2025 11:03 - Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 11:03

Roma - Valeranga maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Roma - Valeranga maçı canlı izle şifresiz

Roma - Valeranga maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Roma - Valeranga maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Roma - Valeranga maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Roma - Valeranga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Roma - Valeranga maçı canlı yayın izleme detayları

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Roma ve Valeranga karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Roma - Valeranga maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
ROMA - VALERANGA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Roma - Valeranga maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

ROMA - VALERANGA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ROMA - VALERANGA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol Süper Lig'de bu Roma, Valeranga ile karşı karşıya gelecek. Roma - Valeranga maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ROMA - VALERANGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma - Valeranga maçı 11 Kasım Salı günü saat 20:45'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.


