Tayyip Talha Sanuç: "Kötü gidişatı durdurmalıyız"

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tayyip Talha Sanuç: 'Kötü gidişatı durdurmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2024 23:32
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Skor sebebiyle çok üzgün olduklarını söyleyen Sanuç, "Çok çok üzgünüz. Türk halkının desteği arkamızdaydı, biliyorduk. Tek hedefimiz 3 puandı. Hepimiz çok üzgünüz. Halkımızdan özür diliyoruz. Umarım hafta sonu olan maçta daha toparlanmış ve daha iyi bir Beşiktaş gösterebileceğiz. İnanın mağlubiyetin sebeplerini düşünüyoruz." dedi.

Kötü gidişata dikkat çeken Sanuç, "Kötü gidişat var. Durdurmak için çalışıyoruz. Ben de uzun süre sonra süre aldım. Ben de bir reaksiyon veremedim, üzgünüm. Çalışıp çabalayacağız ve bu gidişatı durduracağız." sözlerini sarf etti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery