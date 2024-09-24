Taylan Antalyalı: 'Bizim için önemli bir maç!'

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Bodrum İlçe Stadyumu'nda çalışan yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamada bulundu.Rakipleri Adana Demirspor'un deplasmanda iyi mücadele ettiğini anlatan Taşdemir, "" dedi.İsmet Taşdemir, karşılaşmanın zor geçeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:Taylan Antalyalı da Bodrum FK'de forma giydiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "" diye konuştu.