Son yıllardaki başarısız sonuçların ardından tarihinde ikinci kez 3. Lig'e düşen İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, asırlık mazisindeki başarılı dolu günlerini arıyor.
Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Altay, Süper Lig'e veda ettiği 2021-2022'den bu yana bulunduğu liglerde tutunamadı. 111 yıllık tarihinde futbolun dışında atletizm, basketbol, bilardo, voleybol ve yüzme gibi birçok branşta faaliyet gösteren Altay, son dönemde futbolda istediği sonuçları alamadı.
1959'da başlayan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde (Süper Lig) İzmir'i 1982-1983 sezonuna kadar kesintisiz temsil eden, en üst seviye ligde toplamda 42 yıl geçiren Altay'ın taraftarlarını; 1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında kazanılan 2 Türkiye Kupası ve takımlarının bu süreçte verdiği başarılı mücadele teselli ediyor.
Yaşadığı maddi sıkıntılar, transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla kötü günler geçiren Altay, bu sezon Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yer aldı. Çıktığı 32 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 20 mağlubiyetle yaşayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan siyah-beyazlılar, 18. sıradaki Afyonspor'un üstünde 17. sırada yer aldı.
Sezonun bitimine 2 hafta kala tarihinde ikinci kez 3. Lig'e düşmesi kesinleşen siyah-beyazlılar, daha önce 2015-2016 ve 2016-2017'de bu ligde yer almıştı.
- Tecrübeli oyuncular düşüşe engel olamadı
Transfer yasağı nedeniyle altyapıdan ve eski futbolcularıyla kadro kuran Altay'a, bu sezon tecrübeli oyuncuları da çare olmadı.
Futbolu bıraktıktan sonra transfer yasağı nedeniyle yeniden takımına dönen 43 yaşındaki Murat Uluç, 30 maçta forma giyip 3 gol attı. 39 yaşındaki tecrübeli golcü Deniz Kadah ise 24 maçta oynadı ve 3 gol katkısında bulundu.
37 yaşındaki Özgür Özkaya, 23 maçta 2 gol kaydetti. 10 maçta forma giyen 37 yaşındaki Ceyhun Gülselam ise 2 kez ağları havalandırdı.
Tarihinde ikinci kez 3. Lig'e düşen Altay, eski günlerini arıyor
Süper Lig'de en fazla yer alan ekiplerden İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, son yıllarda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını üzdü.
Son yıllardaki başarısız sonuçların ardından tarihinde ikinci kez 3. Lig'e düşen İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, asırlık mazisindeki başarılı dolu günlerini arıyor.
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