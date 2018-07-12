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Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen13 Temmuz Cuma günü Edirne'de başlayacak.Bu yıl 657'ncisi düzenlenecek ve Sarayiçi'nde üç gün sürecek güreşlerde, 59'u altın kemer için olmak üzere yaklaşık 2 bin üzerinde pehlivan er meydanına çıkacak.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i temsili olarak şehre girişinde karşılamasıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilip, cihan pehlivanı Adalı Halil ve Çömlekköylü Kara Emin'in kabirlerinde dua edilecek.Tarihi Kırk Pınar Yağlı Güreşleri, D - Max kanalından canlı olarak yayınlanacak?Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşler, minik boyda başlayacak.Organizasyonun ilk gününde, minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak. Cumartesi günü ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, organizasyonun ikinci gününde düzenlenecek.Güreşlerin son gününde, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilecek. Finalde iki başpehlivan adayının 30 dakikalık sürede yenişememesi durumunda, puanlama bölümüne geçilecek. İki puanı alan pehlivan galip sayılacak. Bu bölümde de sonuç alınamaması halinde, altın puan uygulamasına gidilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak.Güreşlerde geçen yılın şampiyonu İsmail Balaban'ın yanı sıra, Hamza Köseoğlu, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara başpehlivanlık için favori isimler olarak gösteriliyor.Bu pehlivanların dışında Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, İsmail Erkal, Şahali Kurt, Ünal Karaman, Osman Aynur, Serhat Balcı ve Serhat Gökmen de kürsünün en üst basamağı için öne çıkan isimler arasında bulunuyor.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 yılın şampiyonları şöyle:2007 Recep Kara2008 Recep Kara2009 Mehmet Yeşil Yeşil2010 Mehmet Yeşil Yeşil2011 Ali Gürbüz2012 Ali Gürbüz2013 İsmail Balaban2014 Fatih Atlı2015 Orhan Okulu2016 Recep Kara2017 İsmail BalabanTarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanır.Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavina'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirini kündeye getirmek üzere verdikleri mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.Akıncılar iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnederek, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası bundan sonra "Kırkpınar" olarak anılır.Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti Edirne'de her yıl güreş yapılması gelenek haline geldi.Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.UYDU ADI : TÜRKSAT 4AALIŞ FREKANSI : 12.015 MHZPOLARİZASYON : YATAY (H)SEMBOL HIZI : 27.500 MS/SFEC DEĞERİ : 5/6