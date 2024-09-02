Tanguy Ndombele, haftanın 11'inde

ice forması giyen Tanguy Ndombele, yeni takımındaki kariyerin oldukça iyi bir başlangıç yaptı.
27 yaşındaki futbolcu, Angers karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından L'Equipe tarafından Fransa Ligue 1'de haftanın ilk 11'ine seçildi.
Nice forması altında toplam 3 maça çıkan Ndombele, 1 asist yaptı.
KİLOLARI NEDENİYLE ELEŞTİRİLMİŞTİ
Ndombele, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı kariyerinde özellikle kiloları nedeniyle sık sık eleştirilmişti. Galatasaray'da 26 maçta süre bulan Ndombele, Türkiye'deki kariyerini 1 asistle tamamlarken sezon sonunda Tottenham'a geri dönmüştü.
TEDAVİ SONRASI NICE
Tottenham'a geri dönmesinin ardından İngiliz ekibiyle sözleşmesini fesheden Ndombele, daha sonra soluğu İtalya'daki ünlü detoks merkezi Merano Palace'ta almış ve yaptığı çalışmaların ardından yeniden fit bir görünüme kavuşmuştu. Fit görüntüsü sonrası Nice'e imza atan Ndombele'nin Fransız ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcu, Angers karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından L'Equipe tarafından Fransa Ligue 1'de haftanın ilk 11'ine seçildi.
Nice forması altında toplam 3 maça çıkan Ndombele, 1 asist yaptı.
KİLOLARI NEDENİYLE ELEŞTİRİLMİŞTİ
Ndombele, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı kariyerinde özellikle kiloları nedeniyle sık sık eleştirilmişti. Galatasaray'da 26 maçta süre bulan Ndombele, Türkiye'deki kariyerini 1 asistle tamamlarken sezon sonunda Tottenham'a geri dönmüştü.
TEDAVİ SONRASI NICE
Tottenham'a geri dönmesinin ardından İngiliz ekibiyle sözleşmesini fesheden Ndombele, daha sonra soluğu İtalya'daki ünlü detoks merkezi Merano Palace'ta almış ve yaptığı çalışmaların ardından yeniden fit bir görünüme kavuşmuştu. Fit görüntüsü sonrası Nice'e imza atan Ndombele'nin Fransız ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.