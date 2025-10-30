Tammy Abraham'dan Galatasaraylı minik taraftarla poz!

Beşiktaş'ın futbolcusu Tammy Abraham'dan örnek bir hareket geldi.
İngiliz golcü, Galatasaray forması giyen küçük bir taraftarla fotoğraf çektirdi.
Şehirde karşılaştıkları anlarda minik taraftarın isteğini geri çevirmeyen İngiliz futbolcu, birlikte poz vererek güzel bir anı bıraktı.
Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, iki takım taraftarından da ilgi gördü.
Bazı kullanıcılar, Abraham'ın elinin Galatasaray logosunun üzerini kapattığı yönünde yorumlarda bulundu. Görüntü, farklı sosyal medya hesaplarında çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
📸 Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham, Galatasaraylı minik bir taraftar ile fotoğraf çektirdi. pic.twitter.com/pNZnvQUMwJ
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) October 30, 2025