30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Tammy Abraham'dan Galatasaraylı minik taraftarla poz!

Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham, Galatasaraylı minik bir taraftar ile fotoğraf çektirdi.

30 Ekim 2025 21:59
Haber: Sporx.com
Tammy Abraham'dan Galatasaraylı minik taraftarla poz!
Beşiktaş'ın futbolcusu Tammy Abraham'dan örnek bir hareket geldi.

İngiliz golcü, Galatasaray forması giyen küçük bir taraftarla fotoğraf çektirdi.

Şehirde karşılaştıkları anlarda minik taraftarın isteğini geri çevirmeyen İngiliz futbolcu, birlikte poz vererek güzel bir anı bıraktı.

Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, iki takım taraftarından da ilgi gördü.

Bazı kullanıcılar, Abraham'ın elinin Galatasaray logosunun üzerini kapattığı yönünde yorumlarda bulundu. Görüntü, farklı sosyal medya hesaplarında çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
