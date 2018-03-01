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Tamer Tuna'dan Adebayor'a 'Kadu' duvarı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına devam eden Göztepe'de Tamer Tuna'nın, Adebayor'a özel önlem alması beklenirken Visca, Arda ve Elia'ya dikkat edilmesi gerektiği konusunda oyuncularını uyardı.

Kaynak: DHA
Tamer Tuna'dan Adebayor'a 'Kadu' duvarı
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01 Mart 2018 13:59
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir'i önce durduracak ardından vuracak.

Başakşehir'in Gençlerbirliği ile oynadığı maçı izleyen teknik direktör Tamer Tuna'nın özellikle rakibin en önemli silahı Adebayor'a karşı önlem alacağı ifade edildi. Adebayor'un oyun kurucu özelliği olduğuna da dikkat çeken Tuna'nın Togolu yıldızı iyileşen stoper Kadu ile kilitlemeye çalışacağı bildirildi. Yine Adebayor'a kanatlardan top gelmesini engellemeyi planlayan genç teknik adamın, Visca, Elia ve Arda'ya da dikkat edilmesi konusunda futbolcularını uyardığı bildirildi.

Rakibi gol yollarında etkisiz kılmayı düşünen Tuna'nın hızlı ataklarla sonuca gitmeyi planladığı vurgulandı. Duran topların da sonucu belirleyebileceğini söyleyen genç teknik adamın:

"Sivasspor galibiyeti bize moral verdi. Başakşehir şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Biz de Avrupa kupaları için mücadele ediyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyoruz. İstanbul deplasmanında da bu görüntüde olacağız" dediği bildirildi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda iyileşen kaleci Beto da takımla çalışmalarda yer aldı. Sakatlıkları süren stoper Hakan ve forvet Ömer'in yanı sıra kart cezalısı sol bek Traore, Başakşehir'e karşı görev alamayacak.

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