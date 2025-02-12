Talisca'nın gizlice gittiği mekan gündem oldu

Anderson Talisca, Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmını paylaştı. Brezilyalı yıldızın, Türkiye'ye geldikten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündem oldu.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Talisca'nın gizlice gittiği mekan gündem oldu
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12 Şubat 2025 12:56
Beşiktaş döneminin ardından kariyerine önce Çin ardından da Suudi Arabistan'da devam eden Anderson Talisca, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Brezilyalı yıldız, Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmını yayınladı.

Talisca'nın 2. videoda Türkiye'ye döndükten sonra kendisini şapkayla gizleyerek gittiği mekan sosyal medyada gündem oldu.

Videoda Brezilyalı yıldızın kuru fasulye ve pilav yemeye gittiği görüldü.

Yemeği beğenen Talisca, "Çok iyi" ifadesini kullandı.

 


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