Tahsin Tam: ''3 puan bizi çok mutlu etti''

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, galip gelinen Bitexen Giresunspor maçı sonunda konuştu.



Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Bitexen Giresunspor'un son haftalarda çok koşan ve rakibe fazla fırsat vermemeye çalışan bir takım olduğunu söyledi.



Bunun farkında olduklarını dile getiren Tam, şu değerlendirmede bulundu:



"Gol yemeden götürüp kazanmayı becerip, daha net yakaladığımız bir iki fırsat da vardı, onları değerlendirebilseydik maç bizim adımıza daha rahat, daha önce bitebilirdi. Burada almış olduğumuz 3 puan, iki hafta üst üste kazanmış olmak, gol yemeden kazanmış olmak açıkçası bizi çok mutlu etti."



