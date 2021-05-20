Tahkim Kurulu, Avcı - Beşiktaş kararını iptal etti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ile birlikte, 520.200 TL yargılama giderini ödemesi yönündeki kararını askıya aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tahkim Kurulu, Avcı - Beşiktaş kararını iptal etti
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20 Mayıs 2021 18:55
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu; Beşiktaş Kulübü ile eski teknik direktörü Abdullah Avcı arasındaki uyuşmazlığa ilişkin dosyanın incelenmesine karar verdi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ile birlikte, 520.200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde kara vermişti.

Kurul ayrıca, Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan ile Fenerbahçe yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye verilen para cezalarını kaldırdı.

Tahkim Kurulu'ndan Abdullah Avcı kararı

"Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyanın incelemeye alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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