Suudi Arabistan'da çok daha büyük bir kriz direkten dönmüş

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa öncesinde Suudi yetkililerin oyuncuların üstünü aramak istedikleri ortaya çıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Suudi Arabistan'da çok daha büyük bir kriz direkten dönmüş
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01 Ocak 2024 12:51
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa rezaletinde çok daha büyük bir krizin son anda önlendiği ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Yurtta sulh cihanda sulh' pankartına yerel otorite tarafından izin verilmediğini açıklamasının ardından su yüzüne çıkan kriz, Suudi yetkililerin tavırlarıyla bambaşka bir boyuta ulaştı.

Suudiler, Fenerbahçe soyunma odasına paldır küldür dalıp sarı-lacivertlilerin pankartına el koydu. Ardından Galatasaray soyunma odasına girmek istendi.

"GİREMEZSİNİZ" DENDİ

TFF çalışanları ve Galatasaraylı yetkililer "Olmaz öyle şey, giremezsiniz" dediler. Ardından diplomasi başladı. Bir Suudi yetkili, "Kraliyet adına konuşuyorum" diyerek, "Ya Galatasaray pankartı getirir, ya biz zorla girer alırız" deyince olay arşa çıktı.

Sarı-kırmızılılar olası bir rezilliğin önlenmesi amacıyla pankartı teslim etti. TFF'nin deneyimli bir personeli, yaşanacak krizi görüp takım otellerine haber yolladı: "Sakın takımları göndermeyin. Suudiler kavga çıkarma peşinde..."

T ALANI'NA ASKER YIĞDILAR

Kraliyet adına konuşan şahıs, Arap askerlerini 'T Alanı' (Statlarda, özel izinle girilen, takımların ve hakemlerin soyunma odalarının bulunduğu alan) bölgesine dizdi. "Takımlar gelince üst araması yapacağız. Atatürk ve 100. yıl logosu görürsek sahaya çıkamazlar" emrini verdi. Yani futbolcular dahil herkes aranacaktı.



 
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