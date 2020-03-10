Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'in gizli gol kralı durumunda...
13 maçta 9 gol atan Kolombiyalı yıldız Falcao, rakip ağları 94 dakikada bir havalandırıyor.
Ligin en golcü ismi olan Alexander Sörloth 112, Papiss Cisse 121, Vedat Muriqi 160, Adis Jahovic ise 146 dakikada 1 gol atıyor.
Öte yandan Galatasaray'da attığı gollerle sarı-kırmızılı takıma katkı sağlayan Falcao, yükselen performansının ardından Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
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13 maçta 9 gol atan Kolombiyalı yıldız Falcao, rakip ağları 94 dakikada bir havalandırıyor.
Ligin en golcü ismi olan Alexander Sörloth 112, Papiss Cisse 121, Vedat Muriqi 160, Adis Jahovic ise 146 dakikada 1 gol atıyor.
Öte yandan Galatasaray'da attığı gollerle sarı-kırmızılı takıma katkı sağlayan Falcao, yükselen performansının ardından Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın