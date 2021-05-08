Süper Lig'de 40. hafta heyecanı oynanan 10 maçla tamamlandı. Ligde heyecan şampiyonluk yarışında ve kümede düşme hattında devam ediyor. Maçların bitmesinin ardından Süper Lig puan durumu güncellendi.
Süper Lig puan durumunda 41. hafta öncesi sıralama yine merak ediliyor. İşte Süper Lig'de son puan durumu ve şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1- (81) Beşiktaş
2- (79) Fenerbahçe
3- (78) Galatasaray
4- (67) Trabzonspor
5- (60) Hatayspor
6- (59) Sivasspor
7- (57) Alanyaspor
8- (55) Gaziantep FK
9- (54) Karagümrük
10- (51) Göztepe
11- (48) Konyaspor
12- (45) Rizespor
13- (44) Yeni Malatyaspor
14- (44) Başakşehir
15- (43) Kasımpaşa
16- (43) Antalyaspor
17- (40) Kayserispor
18- (38) Ankaragücü
19- (37) Erzurumspor
20- (35) Gençlerbirliği
21- (29) Denizlispor
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Karagümrük
Göztepe (D)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Sivasspor
Kayserispor (D)
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Denizlispor (D)
Malatyaspor
Süper Lig puan durumunda 41. hafta öncesi sıralama yine merak ediliyor. İşte Süper Lig'de son puan durumu ve şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1- (81) Beşiktaş
2- (79) Fenerbahçe
3- (78) Galatasaray
4- (67) Trabzonspor
5- (60) Hatayspor
6- (59) Sivasspor
7- (57) Alanyaspor
8- (55) Gaziantep FK
9- (54) Karagümrük
10- (51) Göztepe
11- (48) Konyaspor
12- (45) Rizespor
13- (44) Yeni Malatyaspor
14- (44) Başakşehir
15- (43) Kasımpaşa
16- (43) Antalyaspor
17- (40) Kayserispor
18- (38) Ankaragücü
19- (37) Erzurumspor
20- (35) Gençlerbirliği
21- (29) Denizlispor
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Karagümrük
Göztepe (D)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Sivasspor
Kayserispor (D)
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Denizlispor (D)
Malatyaspor