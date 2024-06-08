Afrika Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Finidi George'nin ekibi Nijerya ile Hugo Broos'un yönetimindeki Güney Afrika 1-1 berabere kaldı.
Godswill Akpabio International Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Nijerya'nın golünü 46. dakikada Hatayspor'da forma giyen Fisayo Dele-Bashiru atarken, Güney Afrika'nın golünü 29. dakikada Themba Zwane kaydetti.
Nijerya'da; Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel 90, Trabzonsporlu Paul Onuachu 80, Hataysporlu Fisayo Dele-Bashiru ise 62 dakika sahada kaldı. Rizesporlu Ibrahim Olawoyin ise maçta süre almadı.
Bu sonuçla birlikte üçüncü maçların ardından Nijerya 3 puanla 5. sırada yer alırken, Güney Afrika 4 puanla 4. sırada yer aldı.
Grubun bir sonraki maçında Nijerya deplasmanda Benin'e konuk olurken, Güney Afrika evinde Zimbabve ile karşılaşacak.
Godswill Akpabio International Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Nijerya'nın golünü 46. dakikada Hatayspor'da forma giyen Fisayo Dele-Bashiru atarken, Güney Afrika'nın golünü 29. dakikada Themba Zwane kaydetti.
Nijerya'da; Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel 90, Trabzonsporlu Paul Onuachu 80, Hataysporlu Fisayo Dele-Bashiru ise 62 dakika sahada kaldı. Rizesporlu Ibrahim Olawoyin ise maçta süre almadı.
Bu sonuçla birlikte üçüncü maçların ardından Nijerya 3 puanla 5. sırada yer alırken, Güney Afrika 4 puanla 4. sırada yer aldı.
Grubun bir sonraki maçında Nijerya deplasmanda Benin'e konuk olurken, Güney Afrika evinde Zimbabve ile karşılaşacak.
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