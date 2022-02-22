Süper Lig'in en uzun yenilmezlik serisi!

DUREX MARATON İLE DAHA UZUN PERFORMANS

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek en yakın takipçisi olan İttifak Holding Konyaspor ile puan farkını 1 maç fazlasıyla 14'e çıkardı.Bu sezon ligde sadece 1 kez yenilen ve yenilmezlik serisi 10 maça çıkan Trabzonspor, Süper Lig'deki aktif en uzun serinin de sahibi durumunda bulunuyor. Bordo mavililer, son 30 deplasman maçında sadece 1 kez mağlup olup 18 kez kazanarak en iyi performansı sergiledi.Trabzonspor, ayrıca Abdullah Avcı döneminde iç sahada da mağlubiyeti unuttu. Geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a iç sahada mağlup olan Trabzonspor, sonrasında oynadığı 19 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.Trabzonspor, bir sonraki iç saha maçı olan Kayserispor karşılaşmasına evinde 356 günlük yenilmezlik serisiyle çıkmış olacak ve Süper Lig'de aktif en uzun seriyi yakalamış olacak. Trabzonspor, Kayserispor'a da yenilmezse iç sahadaki namağlup serisi 1 seneyi aşacak.Kendi performans serinizi uzatmak için siz de Durex Maraton'u kullanabilirsiniz. 10 çiftten 8'i daha uzun performans için Durex Maraton'u öneriyor. İçerdiği özel geciktirici krem sayesinde daha uzun performans sağlayan