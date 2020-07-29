Göztepe, teknik direktör İlhan Palut ile önümüzdeki sezon da devam kararı alırken transfer çalışmalarına da hemen başladı.



Öncelikle santrfor ve kaleci almak isteyen yönetim Ankaragücü'nden ayrılan Gerson Rodrigues'e kancayı attı. Başkent ekibinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu devre arasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kiralık olarak gelmişti.



DİNAMO KİEV İLE PAZARLIK



Kurtuluş mücadelesi veren Başkent ekibinde 10 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösteren başarılı futbolcuyu, Beşiktaş ve Fenerbahçe de istiyordu. Sarı-kırmızılılar sezon biter bitmez Lüksemburglu futbolcu ile temasa geçip ön görüşme yaptı. Rodrigues transfere sıcak bakarken; kulübü Dinamo Kiev ile pazarlıkların sürdüğü transferin kısa sürede bitebileceği belirtildi.



