11 Mayıs
Sivasspor-Bodrum FK
0-038'
11 Mayıs
Beşiktaş-A.Demirspor
19:00
11 Mayıs
Göztepe-Hatayspor
19:00
11 Mayıs
Kocaelispor-Keçiörengücü
3-037'
11 Mayıs
Leverkusen-B. Dortmund
0-09'
11 Mayıs
E. Frankfurt-St. Pauli
18:30
11 Mayıs
VfB Stuttgart-Augsburg
20:30
11 Mayıs
Newcastle-Chelsea
2-0
11 Mayıs
M. United-West Ham United
0-023'
11 Mayıs
N. Forest-Leicester City
0-124'
11 Mayıs
Tottenham-C.Palace
0-023'
11 Mayıs
Liverpool-Arsenal
18:30
11 Mayıs
Leganes-Espanyol
3-180'
11 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
17:15
11 Mayıs
Athletic Bilbao-Alaves
19:30
11 Mayıs
Real Betis-Osasuna
22:00
11 Mayıs
Udinese-Monza
1-2
11 Mayıs
Verona-Lecce
0-138'
11 Mayıs
Torino-Inter
19:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Genoa
21:45
11 Mayıs
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
1-1
11 Mayıs
FC Twente-FC Utrecht
1-048'
11 Mayıs
Feyenoord-PSV Eindhoven
2-046'
11 Mayıs
Ajax-NEC Nijmegen
17:45
11 Mayıs
Alkmaar-FC Groningen
17:45
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00

Süper Lig'e yükselme mücadelesinde gözler, artık play-off'ta

Boluspor'un 8. kez yer alacağı play-off'ta mücadele edecek Fatih Karagümrük, Boluspor ve Erzurumspor FK daha önceki sezonlarda play-off maçları sonunda Süper Lig vizesi aldı.

calendar 11 Mayıs 2025 15:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'e yükselme mücadelesinde gözler, artık play-off'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kocaelispor ile Gençlerbirliği'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig'de Solwie Energy Fatih Karagümrük, Uğur Okulları İstanbulspor, Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Geosis Boluspor'dan biri play-off mücadelesi sonunda en üst lige çıkacak.

2022-2023'te değişen statüyle lig üçüncüsü Fatih Karagümrük'ün doğrudan finale yükseldiği play-off'ta diğer 4 ekip tek maç olarak 15 Mayıs Perşembe günü play-off 1. turunda karşılaşacak. Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK ve Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor eşleşmelerini geçecek ekipler, diğer turda iki maç yapacak.

Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak oynanacak.

1. Lig tarihinde en fazla play-off oynayan takım konumundaki Boluspor, 8. kez play-off mücadelesi verecek. İstanbulspor beşinci, Erzurumspor FK üçüncü, Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük de ikinci kez play-off'ta yer alacak

Play-off'ta 30. sezon

Bu sezon 30. kez uygulanan play-off sisteminde şimdiye kadar 23 takım, üst lige çıktı.

Kasımpaşa'nın 3 kez play-off'tan Süper Lig'e yükseldiği ligde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

Fatih Karagümrük, play-off'ta 1 kez güldü

Daha önce 2019-2020'de play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, Ankara'da oynanan final maçında Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig vizesi aldı.

Bandırmaspor'un ikinci play-off'u

2021-2022'de play-off finaline kadar çıkan Bandırmaspor, Kocaeli'deki finalde İstanbulspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

İstanbulspor, 5. kez play-off'ta

Daha önce 1993-1994, 2005-2006 ve 2020-2021'de play-off'a kalmasına rağmen Süper Lig'e yükselemeyen İstanbulspor, 2021-2022'de ise finalde Bandırmaspor engelini aşarak Süper Lig vizesi aldı.

Erzurumspor FK, ikinci kez Süper Lig peşinde

2017-2018'de Bursa'daki play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, 2021-2022'de ise play-off'a kalmasına rağmen başarılı olamadı.

Boluspor'un 8. play-off'u

1. Lig'de en fazla play-off oynayan takım konumundaki Boluspor, daha önceki 7 play-off'un sadece 1'inde başarılı oldu. 1979-1980'de Düzcespor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Bolu temsilcisi, 1994-1995, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017, 2017-2018 ve geçen sezon play-off'ta elendi.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.