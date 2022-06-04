Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'un kupası Trabzon'da

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek 17 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, teknik heyeti ve futbolcuları, kupayı 7 yıl önce vefat eden kulübün eski başkanı Ömer Sarıalioğlu'nun Trabzon'daki mezarına getirdi.



Ecmel Faik Sarıalioğlu, yöneticiler, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ve futbolcular, uçakla Trabzon'a geldi. Kafile, daha sonra Ömer Sarıalioğlu'nun Of ilçesinde bulunan mezarına geldi.



İstanbulspor'un Spor Toto 1. Lig, 2 ve 3. liglerde kazandığı kupalar da Ömer Sarıalioğlu'nun mezarına konuldu. Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



"Bütün yorgunluğumuz gitti"



İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Ömer Sarıalioğlu'nun kabri başında yaptığı açıklamada, kendileri için maneviyatın çok önemli olduğunu belirterek, "Şu anda sezonun bütün yorgunluğu bizim için bitti. Bunu becerebildiğimiz için sporcularımıza, teknik heyetimize, bütün arkadaşlarımıza, hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.



"Bu kupayı buraya getirebilmek bizim için önemli mutluluk" diyen Sarıalioğlu, "Bundan sonra en iyi şekilde devam edeceğiz. Bakalım ne kadar, neyi becereceğiz. Bilmiyoruz biz de bakacağız." diye konuştu.



Sarıalioğlu, amcası olan Ömer Sarıalioğlu'nun 2015 yılında vefat ettiğini anımsatarak, "2015 yılından bugüne üçüncü, ikinci ve birinci ligde şampiyon olduk. Bundan sonra Süper Lig'de elimizden geldiğince mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbulspor'un başarısının Trabzonluları da sevindirmesine ilişkin soru üzerine Sarıalioğlu, şu yanıtı verdi:



"Biz Trabzon Ofluyuz, memleketimiz zaten. Çocukluğumuzdan beri zaten Trabzonspor ile büyüdük. Trabzonspor taraftarıydık. Şampiyonluklar yaşadık. Trabzon bizim olmazsa olmazımız. Ama İstanbulspor'un sahibiyiz. Onu da en iyi yerlere taşımak için gayret edeceğiz. İstanbul sonuçta bir dünya markası. Trabzonspor da tabii öyle. Onlar çok daha iyilerini hak ettiler. Biz de onlar gibi olmak için mücadele edeceğiz. En iyisini yapmaya, en iyisini başarmaya gayret edeceğiz."



Futbolculardan Muammer Sarıkaya ise kendileri için zorlu bir sürecin geride kaldığını belirterek, "Ligden doğrudan çıkmaktansa, play-off'tan çıkmak daha zorluydu. Biz bunu, zoru başardık. Şampiyon olursak rahmetli başkanımızı ziyaret etmeye söz vermiştik. Oyunculardan onu tanıyan bir tek ben kaldım. Onun da çok şükür yanına geldik, sözümüzü tuttuk. Bunun rahatlığı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Altyapısından yetiştim, üçüncü lig, ikinci lig şampiyonluğu, Süper Lig gördüm. Sözümüzü yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Ona armağan olsun, yattığı yerde rahat uyusun inşallah." ifadelerini kullandı.





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