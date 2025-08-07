Bu sezon 68 yaşına girmeye hazırlanan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig tarihinde ilk resmi golü İzmirsporlu Özcan Altuğ kaydetti.



İzmirspor'un, 21 Şubat 1959'da Alsancak Stadı'nda Beykoz'u 2-1 yendiği maçın 11. dakikasında ev sahibi takım adına meşin yuvarlağı rakip filelere gönderen Özcan Altuğ, böylece lig tarihine de geçti.



Lig tarihindeki ilk golü yiyen ise bu maçta Beykoz'un kalesini koruyan Sıtkı Taşer oldu. Ayrıca bu maçta ilk gol kararını veren hakem de Osman Yereşen olarak kayıtlara işlendi.

- Şenol Güneş'ten gol yememe rekoru

- Beşiktaş'ın 48 maç bileği bükülmedi

- Ilie Datcu kaleye duvar ördü

- Galatasaray'dan üst üste kazanma rekoru

- Puan rekoru Galatasaray'da

- İlk 5 yıldızlı takım Galatasaray

- Tanju Çolak'ın rekorları

- Ligden düşmeyenler

- En çok küme düşen takım Samsunspor

- "Dört büyükler"in ilk yenilgileri

- Trabzonspor, evinde 90 maç yenilmedi

- Galatasaray'ın deplasman saltanatı

- Galatasaray'ın evindeki 25 maçlık galibiyet serisi

- Galatasaray'ın galibiyet rekoru

- Beşiktaş'tan tarihi fark

- Gol rekoru kırılan maç

- Namağlup tek şampiyon Beşiktaş

- Küme düşen şampiyon Bursaspor

- Puanı silinen ilk takım Mersin İdmanyurdu

- Galatasaray'dan gol rekoru

- Beşiktaş "kızardı"

- Fenerbahçe ve Gaziantepspor'un yabancı unutkanlığı

- Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz, "Dört büyükler"de de oynadı

- Tümer Metin'in 100. yıl başarısı

- Mehmet Topal 3 takımda şampiyonluk yaşadı

- Kural hatası

- Seyirci rekoru

- En erken gol

- En çok puan toplayan Anadolu takımı

- En genç golcü

- MKE Ankaragücü'nün kötü rekoru

- En iyi sezon başlangıcı Fenerbahçe'den

- Liderlik rekoru Galatasaray'da

- Başlamadan iptal edilen maç

- Deplasmanda galibiyet rekoru Fenerbahçe'nin

- Galatasaray'dan yenilgi rekoru

- En erken şampiyon rekoru Fenerbahçe ve Trabzonspor'da

- Kombine kart rekoru Galatasaray'ın

- Beşiktaş'ın derbi rekorları

- Galatasaray, 11 yabancıyla maça çıkan ilk takım

- Üst üste en çok maçta gol atanlar

- En yüksek bonservisle giden Türk futbolcu Ferdi Kadıoğlu

- En çok maça çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay

- En çok maç yöneten hakem Cüneyt Çakır

- En çok oynayan futbolcu Umut Bulut

Süper Lig tarihinde ilk penaltıyı ise 15 Mart 1959'da Fenerbahçe'nin Beykoz'u 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takımdan Lefter Küçükandonyadis attı.Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru Trabzonspor'un efsane kalecisi Şenol Güneş'e ait.Şenol Güneş, 1978-1979 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza attı.Üst üste 12 maç kalesini gole kapatan Şenol Güneş'in formasını giydiği Trabzonspor, 4. haftadaki 1-1'lik Fenerbahçe maçının ardından 17. haftadaki 1-1'lik Adana Demirspor karşılaşmasına kadar gol yemedi.Beşiktaş, Süper Lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu.Siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra 1991-1992'yi yenilgisiz kapattı. Tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ın ulaşılması güç serisi böylece son buldu.Lig tarihinde bir sezonda en az gol yiyen takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu.Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde yalnızca 6 gol görürken, maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da başarılı bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.Süper Lig tarihinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru Galatasaray'ın elinde bulunuyor.Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunun 20 ile 36. haftalarındaki 17 maçından galibiyetle ayrılarak rekorun sahibi oldu.Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım Galatasaray oldu.Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğa ulaştığı 2023-2024 sezonunda 38 karşılaşmada 102 puan topladı.Galatasaray, aynı zamanda Süper Lig'de bir sezonda 100 puan barajını aşan ilk takım olma başarısı gösterdi.Galatasaray, Süper Lig tarihinde formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk kulüp oldu.2024-2025 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, toplamda 25. şampiyonluğunu elde etti.Galatasaray, 3. ve 4. yıldızı da formasında taşıma hakkına sahip ilk kulüp olmuştu.Türk futbolunun en golcü isimlerinden Tanju Çolak, ligde 2 ayrı rekoru elinde tutuyor.Golcü futbolcu, 1987-1988 sezonunda attığı 39 golle, bir sezonda ligin en fazla gol atan oyuncusu ünvanının sahibi oldu.Tanju ayrıca, bir maçta attığı 6 golle de bir müsabakada en fazla gol atan futbolcu ünvanını elde etti. Tanju Çolak, 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'nin İstanbul'da Karşıyaka'yı 7-1 yendiği maçta sarı-lacivertli formayla 6 kez fileleri havalandırdı.Ligin kuruluşundan bu yana küme düşmeyen sadece 7 takım var.Türk futboluna damga vuran Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, ligden düşmeyen takımlar olarak tarihteki yerlerini aldı.Ayrıca, ligdeki 10. sezonunu yaşayacak Alanyaspor ile 7. sezonunu geçirecek Gaziantep FK ve 2. sezonuna hazırlanan Eyüpspor, bu acıyı tatmadı.Lig tarihinde en çok küme düşen takım ünvanı Samsunspor'a ait.Kırmızı-beyazlı ekip, 32 kez yer aldığı en üst seviyedeki lige 7 kez veda etti.Bu arada Karşıyaka, Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü, ligden altışar kez düştü.Süper Lig'de Fenerbahçe ilk yenilgisini Galatasaray'dan, Galatasaray ise Ankara Demirspor'dan aldı.Beşiktaş ise ligde ilk kez Beykoz'a mağlup oldu.Ligin en çok şampiyon olan takımlarından Trabzonspor da ligde ilk yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı tattı.Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım ünvanı, 90 maçla Trabzonspor'a ait.Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde, 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı.İç sahada 2 Kasım 1975'te Altay'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, 30 Kasım 1975'te 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakiplerine boyun eğmedi.Karadeniz temsilcisi, 1981-1982 sezonunun 9. haftasında, Kocaelispor'a 1 Kasım 1981'de 1-0 mağlup olarak, yenilmezlik serisinin sonlanmasını engelleyemedi.Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70'ini kazandı, 20'sinde berabere kaldı.Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım ünvanının sahibi olarak dikkati çekiyor.Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998'de Bursa'da Bursaspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından üst üste 40 deplasman maçında kaybetmedi. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir'de Altay'a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra deplasmanda mağlup oldu.Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım ünvanının da sahibi durumunda.2000-2001 sezonunun 32. haftasında, 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başlayan sarı-kırmızılılar, şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde İbrahim Üzülmez'in attığı golle Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın 25 maçlık galibiyet serisi sonlandı.Galatasaray'ın evindeki yenilmezlik serisini bitiren Beşiktaş ayrıca, bundan bir önceki sezon da Fenerbahçe'ye ait 24 maçlık iç saha galibiyet serisine yine deplasmanda 2-1 kazanarak son vermişti.Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla galibiyet alan takım ünvanı Galatasaray'da.Sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunda oynadığı 38 maçın 33'ünü galibiyetle tamamlayarak rekor kırdı.Ligin 67 yıllık geçmişinde en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti.Siyah-beyazlılar, 1989-1990 sezonunun 6. haftasında, 15 Ekim 1989'da İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek tarihe geçti.Beşiktaş'ın gollerini atan Ali Gültekin (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3), siyah-beyazlıların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.Süper Lig geçmişinde şimdiye dek bir maçta en çok 12 gol atıldı.Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunun son haftasında, 16 Mayıs 1992'de Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 8-4 kazanırken, bu müsabaka, futbolseverlerin en fazla gol (12) izlediği karşılaşma olarak tarihe geçti.Ligin 67 yıllık geçmişinde şimdiye kadar sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabildi.Galatasaray, 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.Beşiktaş ise 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.Bursaspor, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayıp, küme düşen ilk ve tek takım olarak kayıtlara geçti.Ligde 2009-2010 sezonunda mutlu sona ulaşarak, bu organizasyonda şampiyonluk elde eden 5. takım ünvanına sahip olan Bursaspor, 2018-2019 sezonunu 16. sırada bitirerek küme düştü.Bursaspor, 2021-2022 sezonunda 1. Lig'den 2. Lig'e, 2023-2024 sezonunda da 3. Lig'e geriledi.Bursa temsilcisi, 2024-2025 sezonunda yeniden 2. Lig'e yükselerek Süper Lig için önemli bir adım attı.Lig tarihinde puanı silinen ilk takım Mersin İdmanyurdu olarak kayıtlara geçti.1980-1981 sezonunda Beşiktaş ile oynadığı maçta sahadan çekilen Mersin İdmanyurdu, federasyon tarafından hükmen yenik sayılırken ayrıca 2 puanı silindi.Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından rekor Galatasaray'a ait.Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti.Öte yandan, Fenerbahçe de 1988-1989 sezonunda 36 maçta rakip filelere toplam 103 gol attı.Türkiye'nin 67 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım Beşiktaş oldu.2003-2004 sezonunun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te BJK İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçında siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, maçın hakemi Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.Hakem Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 85. dakikada gösterdiği son kırmızı kartın ardından kurallar gereği maçı bitirirken, Türkiye Futbol Federasyonu, skoru hükmen 4-0 olarak tescil etti.Ayrıca, 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray maçında sarı-kırmızılı takımdan Emre Aşık, Joao Batista, Hasan Şaş ve Bülent Korkmaz; aynı sezonda Antalyaspor'un 4-2 kazandığı Trabzonspor maçında bordo-mavili ekipten Metin Aktaş, Mustafa Macit Güven, Hasan Üçüncü ve Gökhan Kolomoç; 2014-2015 sezonunda 2-2 biten İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımdan Mehmet Topuz, Caner Erkin, Bruno Alves ve Pierre Webo; 2015-2016 sezonunda da Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Trabzonspor maçında bordo-mavili ekipten Özer Hurmacı, Aykut Demir, Luis Pedro Cavanda ve Salih Dursun, kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımları maçı yedişer kişi tamamladı.Fenerbahçe, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2000-2001 sezonunun 5. haftasında, 16 Eylül 2000'de tarihi bir hata yaptı ve yönetmeliklere aykırı olarak 6 yabancı oyuncuyu aynı anda sahaya sürdü.Fenerbahçe'nin, BJK İnönü Stadı'nda Beşiktaş'a sahada 3-0 yenildiği maçın sonucu federasyon kararıyla hükmen 3-0 tescil edildi.Aynı anda 5 yabancı oyuncunun sahada bulunabildiği söz konusu sezonda sarı-lacivertli takımda, 64. dakikada Elvir Balic'in yerine Milan Rapaic'in oyuna girmesiyle, sahada 6 yabancı futbolcu bulunmuş oldu. Bu durumda, Türkiye Futbol Federasyonunun "5 artı 1" kuralını ihlal eden sarı-lacivertliler, federasyon kararıyla 3-0 hükmen mağlup ilan edildi. Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşısında 64. dakikadan itibaren sahada Nikola Lazetic, Kennet Andersson, Haim Revivo, John Moshoeu, Zoran Mirkovic ve Milan Rapaic yer aldı.2011-2012 sezonunda ise Gaziantepspor aynı hataya düştü. Ligin 26. hafta maçında Trabzonspor ile Gaziantepspor karşı karşıya gelirken, kırmızı-siyahlı takım 6 yabancı kuralını ihlal etti. 61 ile 65. dakikalar arasında 7 yabancıyla karşılaşmayı sürdüren Gaziantepspor, kural ihlali yaptı. Gaziantepspor'un yabancı futbolcularından Karcemarskas, Ivan, Dany, Binya, Sapara ve Popov, Trabzonspor karşısına ilk 11'de sahaya çıktı.Mücadelenin 61. dakikasında Cenk Tosun'un yerine Sosa oyuna dahil oldu ve Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Gaziantepspor 7 yabancı ile oynamaya başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman, 65. dakikada Popov'un yerine Turgut Doğan Şahin'i oyuna aldı ve yabancı sayısı 6'ya düştü. Ancak Gaziantepspor 4 dakika süreyle 7 yabancı ile oynadı. Sahada 4-1 Trabzonspor lehine biten maç, federasyon kararıyla 4-0 hükmen tescil edildi.Türk futbolunun yıldız isimlerinden Sergen Yalçın ile Burak Yılmaz, "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcu olarak tarihe geçti.2007-2008 sezonunda futbol kariyerini noktalayan Sergen, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da da belirli sürelerde forma giyerek, bu 4 kulüpte de oynayan ilk futbolcu ünvanını aldı.2022-2023 sezonunun ardından futbol kariyerine son veren Burak Yılmaz da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyerek, Sergen'in rekoruna ortak oldu.Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tümer Metin, ilginç bir rekorun sahibi olarak tarihe geçti.Tümer, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlerde, kulüpleriyle 100. kuruluş yıllarında lig şampiyonluğu yaşarken, bu onura sahip tek futbolcu oldu.Tümer Metin, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ta, 2006-2007 sezonunda da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadı.Mehmet Topal, Süper Lig'de üç farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.Mehmet Topal, 2007-2008 sezonunda Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Medipol Başakşehir forması altında şampiyonluk kupasını kaldırdı.Süper Lig tarihinde şimdiye dek kural hatasından dolayı 4 maç tekrar edildi, bir maçta ise hükmen yenilgi kararı verildi.1994-1995 sezonunun 2. haftasında, 21 Ağustos 1994'te Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Gaziantepspor ile Denizlispor arasında yapılan ve 1-0 ev sahibi ekibin lehine sonuçlanan maçta Gaziantepspor, kazandığı bir ofsayt atışını rakip sahadan kullandı. Hakem Sebahattin Şahin atışın kullanıldığı yere dikkat etmeyince, oyun devam etti. Televizyonlarda kural ihlalinin gösterilmesinin ardından yapılan başvuru sonucunda "kural hatası" gerekçesiyle maç yeniden oynandı. Gaziantepspor, tekrar maçını da 3-1 kazandı.2003-2004 sezonunda, 8 Kasım 2003'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında hakem Ali Aydın, 86. dakikada 2. sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Victoria'ya kırmızı kart göstermediğinden dolayı oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçında Fenerbahçe 4-1 galip geldi.2004-2005 sezonunun 19. haftasında, 6 Şubat 2004'te BJK İnönü Stadı'nda yapılan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında bu kez hakem Kuddusi Müftüoğlu kural hatası yaptı. Müftüoğlu, 1-1 biten maçta, Gençlerbirliği'nin serbest vuruştan attığı gol sırasında, önce oyunu başlatmak için ilk düdüğü, daha sonra Beşiktaşlı Tayfur Havutçu'nun barajı ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci düdüğü çaldı. Pozisyonun devamında top kaleye gidince üçüncü bir düdük daha çalan Müftüoğlu, kural hatasına neden oldu. 9 Mart'ta tekrarlanan maç 0-0 bitti.2013-2014 sezonunun 15. haftasında, 15 Aralık 2013'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş müsabakasında hakem Barış Şimşek kural hatası yaptı. Maçta Kasımpaşalı futbolcu Ryan Donk'un, 30. dakikada elinde tuttuğu saha içindeki ikinci topu, ceza sahasında uygun durumda bulunan Hugo Almeida'nın ayağındaki meşin yuvarlağa doğru atarak Beşiktaş'ın ciddi atağını kesmesi, büyük tartışmalara neden oldu.Maçın hakemi Barış Şimşek, bu pozisyon sonrası Kasımpaşalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırıp oyunu hakem atışıyla yeniden başlattı. Kasımpaşa'nın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından, karara tepki gösteren Beşiktaş yönetiminin federasyona itirazı sonrası 11 Şubat 2014'te yapılan tekrar maçından Beşiktaş 3-0 galip ayrıldı.2018-2019 sezonunda Akhisarspor ile Beşiktaş arasında ligin 18. haftasında, 18 Ocak 2019'da oynanan karşılaşmada da kural hatası yapıldı. Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakanın ardından Akhisarspor'un esame listesinde belirlenen sayıdan fazla yabancı oyuncuya yer verdiği tespit edildi. Esame listesinde en fazla 12 yabancı oyuncu olması gerekirken, Akhisarspor'un listesinde 13 oyuncu olduğu tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ege temsilcisinin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.Lig tarihinde seyirci rekorunun kırıldığı maç, 2013-2014 sezonunun 5. haftasında, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 22 Eylül 2013'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki sarı-kırmızılı ekibin hükmen 3-0 kazandığı karşılaşma oldu.Tamamen Beşiktaşlı taraftarların yer aldığı olaylı derbiyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklandı. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle, 2003-2004 sezonunda aynı statta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 21 Eylül 2003'te oynanan ve 2-2 berabere biten maçta kırılmıştı.Lig tarihinin bilinen en erken golünü, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK'den Muhammet Demir attı.Sezonun 16. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (1-0) maçının henüz 10. saniyesinde fileleri havalandıran Muhammet Demir, lig tarihinde bilinen en erken golü kaydetme başarısı gösterdi.Ligin 67 yıllık geçmişinde, şampiyonluklar yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında, sezonu en çok puanla kapatan Anadolu takımı, 2009-2010 şampiyonu Bursaspor oldu.Süper Lig'de 2009-2010 sezonunu 75 puanla zirvede tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un ardından Anadolu'dan çıkan ikinci şampiyon olma başarısı gösterdi.Bu arada, 2008-2009 sezonunda Sivasspor, 2009-2010'da da Bursaspor, 23'er galibiyetle, "Dört büyükler"' dışında sezonu en çok galibiyetle tamamlayan takım ünvanını aldı.Süper Lig tarihinin bilinen en genç golcüsü Emre Demir.Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 11. haftasında, 9 Kasım 2019'da 2-1 sonuçlanan Gençlerbirliği-Kayserispor maçının 71. dakikasında takımının golünü atan 15 Ocak 2004 doğumlu Kayserisporlu Emre Demir, 15 yaş, 9 ay ve 25 günlükken topu filelere gönderdi.Emre Demir'den önce ligde gol atan en genç futbolcu Enes Ünal'dı. 25 Ağustos 2013'teki Bursaspor-Galatasaray maçında fileleri havalandıran 10 Mayıs 1997 doğumlu Enes, gol sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti.Ligin üst üste en çok yenilen takımı MKE Ankaragücü oldu.Başkent temsilcisi, 2011-2012 sezonunda 20-34. haftalarda üst üste 15 maçtan da mağlup ayrıldı. Kardemir Karabükspor da 2017-2018 sezonunda son 14 maçını yitirerek, kötü bir seriye imza attı.Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım ünvanı Fenerbahçe'ye ait.2023-2024 sezonundaki ilk 10 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, kendisine ait 8 maçlık rekoru geliştirerek ünvanını korudu.Lig tarihinde en fazla liderlik koltuğunda oturan takım Galatasaray oldu.Galatasaray'ın 638, Fenerbahçe'nin 588 haftayı lider durumda tamamladığı ligde Beşiktaş 439 hafta, Trabzonspor da 240 hafta liderlik koltuğunda yer aldı.Bursaspor ile Beşiktaş arasında 2010-2011 sezonunda oynanması gereken maç, saha dışında yaşanan olaylar nedeniyle Süper Lig'de "başlamadan iptal edilen maç" olarak tarihe geçti.Bursasporlu taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan ederken, yeşil-beyazlı kulübe ağır cezalar verdi ama bu cezalar daha sonra şartlı olarak hafifleştirildi.Lig tarihinde deplasmanda üst üste kazanma rekoru 12 maçla Fenerbahçe'nin.Sarı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp, 2011-2012'nin 8. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride üst üste 12 maç kazanarak, Galatasaray'ın 9 maçlık rekorunu eline geçirdi.Lig tarihindeki en kötü performanslarından birini 2010-2011'de sergileyen Galatasaray, İstanbul'un üç büyük takımı içinde bir sezonda en fazla yenilen ekip ünvanını Fenerbahçe'den devraldı.Söz konusu sezonda tam 16 kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundaki 13 maçlık kötü rekorunun yeni sahibi oldu.Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım rekorunu Fenerbahçe ve Trabzonspor paylaşıyor.Sarı-lacivertli ekip; 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.Trabzonspor da 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala kupanın sahibi oldu.Lig tarihinde Galatasaray, kombine kart satışında rekor kırdı.Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda 2013-2014 sezonundaki maçlar için yaklaşık 45 bin kombine kart satışı gerçekleştirerek, bu alanda Türkiye rekorunun sahibi oldu.Beşiktaş, bir sezonda 4 derbiyi de gol yemeden kazanan ve gol atamadan kaybeden tek takım olarak kayıtlara geçti.Siyah-beyazlılar, şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda ise Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0, Galatasaray'a da her iki maçta 2-0 yenilerek, 4 derbiyi de gol atamadan kaybedip lig tarihine geçti.Galatasaray, ligde bir maça ilk 11'de tamamı yabancı oyuncularla çıkan ilk takım oldu.Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonunun 8. haftasında, Konyaspor ile 14 Ekim 2017'de deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.Galatasaray sahada; Fernando Muslera (Uruguay), Mariano Filho (Brezilya), Maicon Roque (Brezilya), Jason Denayer (Belçika), Iasmin Latovlevici (Romanya), Fernando Reges (Brezilya), Badou Ndiaye (Senegal), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Younes Belhanda (Fas), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Bafetimbi Gomis (Fransa) 11'iyle yer aldı.Lig tarihinde üst üste en çok maçta gol atan futbolcular Metin Oktay ile Saffet Sancaklı.Türk futbolunun "Taçsız Kral" lakaplı golcüsü Metin Oktay, Galatasaray formasıyla 1962-1963 sezonunda, Saffet Sancaklı ise Kocaelispor formasıyla 1995-1996'da üst üste 9 hafta fileleri havalandırarak bu alanda rekoru ellerinde bulunduruyor.Türkiye'de bir takımda forma giyip de en yüksek bonservis ücretiyle yurt dışına transfer olan Türk futbolcu rekoru Ferdi Kadıoğlu'na ait.Fenerbahçe'den 2024-2025 sezonunun başında Brighton'a transfer olan milli futbolcu için İngiliz kulübü, bonuslarla beraber 30+5 milyon avro gibi bir bonservis bedeli ödedi.Lig tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay oldu.Kariyerinde birçok takımı çalıştıran tecrübeli teknik adam, ligde 663 karşılaşmada görev aldı. Çalımbay'ı, 621 karşılaşmayla Samet Aybaba takip ediyor.Kariyerine 2021-2022 sezonu öncesinde nokta koyan Türk futbol tarihinin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır, Süper Lig'de en çok maç yöneten isim ünvanına sahip.Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en üst kademe liginde toplam 21 sezonda 385 maçta görev yaptı.Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu rekoru Umut Bulut'a ait.Tecrübeli futbolcu, ligde toplamda 515 müsabakada forma giydi. Umut Bulut'u, 503 maçla Oğuz Çetin ve 494 karşılaşmayla 16 sezon boyunca sadece Beşiktaş'ta oynayan "Atom Karınca" lakaplı Rıza Çalımbay izledi.