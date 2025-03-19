Süper Lig'de şampiyonu 7 takım belirleyecek!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışında kimin ipi göğüsleyeceğini 7 takımla oynanacak 14 maç tayin edecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
GALATASARAY'A 7 GALİBİYET YETİYOR
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına A Millî Takımı'mızın Macaristan ile oynayacağı iki play off karşılaşması için kısa bir ara verilirken, son şampiyon Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe arasındaki yarış da nefesleri kesiyor.
Geçen sezon son haftaya kadar süren şampiyonluk mesaisinde Galatasaray bir maç fazlasıyla en yakın rakibinin dokuz puan önünde yer alırken, ikili averajın da sarı kırmızılı takımda olması beşinci yıldız için Okan Buruk'un elini bir hayli güçlendiriyor.
Yani Galatasaray kalan 9 maçın 7'sini kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
7 RAKİP ORTAK
Peki önümüzdeki haftalarda bizleri nasıl bir yarış bekliyor? Fenerbahçe'nin ligde kalan 10 maçını firesiz geçmesi hâlinde sezonu 92 puanla tamamlayacak. Bu da Galatasaray'ın da önümüzdeki dokuz maçtan 21 puanla çıkması hâlinde 98 puanla üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edeceği anlamına geliyor. İki takımın fikstüründe Beşiktaş, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Başakşehir gibi yedi rakibin ortak olması ise dikkati çeken bir diğer detay olarak öne çıkıyor.
DEPLASMANLAR EŞİT AMA....
Öte yandan kalan haftalarda beş deplasman maçına çıkacak olan Fenerbahçe, dört defa İstanbul dışına çıkacak. Aynı sayıda deplasman oynayacak olan sarı kırmızılı takımın ise İstanbul dışında üç maçı bulunuyor. Fenerbahçe; Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük maçları evinde oynamanın avantajını yaşarken, Galatasaray ise aynı rakiplerle dış sahada karşı karşıya gelecek. Ayrıca sarı kırmızılılar Samsunspor ve Göztepe gibi ligin dişli ekipleriyle deplasmanda karşılaşacak. Son 10 maç öncesi puan avantajının sarı kırmızılılarda, fikstür avantajının ise sarı lacivertlilerde olduğu görülüyor.
GALATASARAY'A 7 GALİBİYET YETİYOR
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına A Millî Takımı'mızın Macaristan ile oynayacağı iki play off karşılaşması için kısa bir ara verilirken, son şampiyon Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe arasındaki yarış da nefesleri kesiyor.
Geçen sezon son haftaya kadar süren şampiyonluk mesaisinde Galatasaray bir maç fazlasıyla en yakın rakibinin dokuz puan önünde yer alırken, ikili averajın da sarı kırmızılı takımda olması beşinci yıldız için Okan Buruk'un elini bir hayli güçlendiriyor.
Yani Galatasaray kalan 9 maçın 7'sini kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
7 RAKİP ORTAK
Peki önümüzdeki haftalarda bizleri nasıl bir yarış bekliyor? Fenerbahçe'nin ligde kalan 10 maçını firesiz geçmesi hâlinde sezonu 92 puanla tamamlayacak. Bu da Galatasaray'ın da önümüzdeki dokuz maçtan 21 puanla çıkması hâlinde 98 puanla üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edeceği anlamına geliyor. İki takımın fikstüründe Beşiktaş, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Başakşehir gibi yedi rakibin ortak olması ise dikkati çeken bir diğer detay olarak öne çıkıyor.
DEPLASMANLAR EŞİT AMA....
Öte yandan kalan haftalarda beş deplasman maçına çıkacak olan Fenerbahçe, dört defa İstanbul dışına çıkacak. Aynı sayıda deplasman oynayacak olan sarı kırmızılı takımın ise İstanbul dışında üç maçı bulunuyor. Fenerbahçe; Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük maçları evinde oynamanın avantajını yaşarken, Galatasaray ise aynı rakiplerle dış sahada karşı karşıya gelecek. Ayrıca sarı kırmızılılar Samsunspor ve Göztepe gibi ligin dişli ekipleriyle deplasmanda karşılaşacak. Son 10 maç öncesi puan avantajının sarı kırmızılılarda, fikstür avantajının ise sarı lacivertlilerde olduğu görülüyor.