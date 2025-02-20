Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
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20 Şubat 2025 11:40

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

21 Şubat Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic




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