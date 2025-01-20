Süper Lig'de 20. haftanın puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 19 16 3 0 52 22 30 51 2.FENERBAHÇE 19 14 3 2 49 18 31 45 3.REEDER SAMSUNSPOR 19 11 4 4 32 18 14 37 4.GÖZTEPE 19 10 4 5 38 23 15 34 5.İKAS EYÜPSPOR 19 9 6 4 32 19 13 33 6.BEŞİKTAŞ 19 8 7 4 28 20 8 31 7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 19 8 5 6 31 25 6 29 8.GAZİANTEP FK 19 7 5 7 25 26 -1 26 9.TRABZONSPOR 19 6 7 6 34 24 10 25 10.ÇAYKUR RİZESPOR 19 7 3 9 19 29 -10 24 11.CORENDON ALANYASPOR 19 5 7 7 19 24 -5 22 12.KASIMPAŞA 19 4 10 5 27 33 -6 22 13.TÜMOSAN KONYASPOR 19 5 6 8 24 31 -7 21 14.ONVO ANTALYASPOR 19 6 3 10 21 38 -17 21 15.NET GLOBAL SİVASSPOR 19 5 5 9 21 32 -11 20 16.SİPAY BODRUM FK 19 4 4 11 14 25 -11 16 17.BELLONA KAYSERİSPOR 18 3 7 8 17 34 -17 16 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 1 7 11 17 32 -15 10 19.ADANA DEMİRSPOR 19 2 2 15 15 42 -27 5

Ligde 20. hafta, Papara Park'ta yapılan Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçıyla sona erdi. Bordo-mavili ekip, müsabakayı 4-0 kazandı.Geride kalan haftada lider Galatasaray, düşme hattındaki takımlardan Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybı yaşadı.Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada konuk olduğu son sıradaki Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, zirvedeki puan farkını 6'ya düşürdü.Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 1-1RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: 0-0Beşiktaş-Reeder Samsunspor: 0-0Göztepe-Onvo Antalyaspor: 1-0TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 3-3Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-4ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 3-0Trabzonspor-Net Global Sivasspor: 4-0Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:Not: Adana Demirspor'un 3 puanı silinmiştir.Süper Lig'de 21. hafta, 24 Ocak Cuma günü Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla açılacak.Yeni haftanın müsabaka programı şöyle:20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Gain Park)19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)