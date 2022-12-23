Süper Lig 6 golle geri döndü!

Süper Lig, Dünya Kupası için verilen aranın ardından geri döndü. 15. hafta Antalyaspor - Ankaragücü ve Ümraniyespor - Başakşehir karşılaşmalarıyla başladı.
Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanında Jese Rodriguez ve Ali Sowe'nin golleriyle 2-0 kazandı.
Antalyaspor - Ankaragücü maçının detayları için tıklayınız
15. haftanın açılışındaki diğer karşılaşmada ise Başakşehir, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Başakşehir'in gollerini Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Ndayishimiye attı. Ümraniyespor'un tek golü Umut Nayir'den geldi.
Ümraniyespor - Başakşehir karşılaşmasının detayları için tıklayınız.
Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanında Jese Rodriguez ve Ali Sowe'nin golleriyle 2-0 kazandı.
Antalyaspor - Ankaragücü maçının detayları için tıklayınız
15. haftanın açılışındaki diğer karşılaşmada ise Başakşehir, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Başakşehir'in gollerini Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Ndayishimiye attı. Ümraniyespor'un tek golü Umut Nayir'den geldi.
Ümraniyespor - Başakşehir karşılaşmasının detayları için tıklayınız.
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