Süper Lig 6 golle geri döndü!

Süper Lig, Dünya Kupası için verilen aranın ardından geri döndü. 15. hafta Antalyaspor - Ankaragücü ve Ümraniyespor - Başakşehir karşılaşmalarıyla başladı.Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanında Jese Rodriguez ve Ali Sowe'nin golleriyle 2-0 kazandı.15. haftanın açılışındaki diğer karşılaşmada ise Başakşehir, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.Başakşehir'in gollerini Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Ndayishimiye attı. Ümraniyespor'un tek golü Umut Nayir'den geldi.