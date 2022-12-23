Dünya Kupası için verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu. Ümraniye Şehir Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danijel Aleksic, 57. dakikada Serdar Güler ve uzatma dakikalarında Ndayishimiye attı. Ümraniyespor'un tek golü 17. dakikada Umut Nayir'den geldi.



Bu sonucun ardından Başakşehir, 27 puana yükseldi. Ümraniyespor 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.



İKİ İSİM 3. GOLLERİNİ ATTI



Medipol Başakşehir'in Ümraniyespor karşısında ilk iki golünü atan Danijel Aleksic ve Serdar Güler, Süper Lig'de bu sezon 3. gollerini attı.



Aleksic 2. dakikada, Serdar da 57. dakikada Ümraniyespor filelerini havalandırdı.



UMUT NAYİR'DEN SON 6 MAÇTA 5. GOL



Ümraniyespor'un golcü oyuncusu Umut Nayır, gollerine Medipol Başakşehir karşısında da devam etti.



Ümraniye'de oynanan maçta takımının tek golünü atan Umut, Süper Lig'de Ümraniyespor'un oynadığı son 6 maçta 5. kez fileleri havalandırdı.



STAT IŞIKLARI SÖNDÜ



Ümraniyespor ile Medipol Başakşehir maçının 31. dakikasında stat ışıklarının bir bölümü söndü.



Yaklaşık 4 dakikalık aranın ardından ışıklar tekrar yandı ve oyun kaldığı yerden devam etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ön direğe gönderdiği topa Aleksic ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.



4. dakikada Ümraniyespor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Del Valle'nin arka direğe yaptığı ortayı kontrol eden Bartolomeu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



17. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Del Valle, ceza sahasına hareketlenen Onur'a pasını attı. Onur'un altı pas önüne çevirdiği topa Umut Nayır dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.



26. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Okaka, ceza sahasına giren Berkay'ın önüne pasını gönderdi. Berkay'ın sol çaprazdan şutunda top ters taraftaki direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





57. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Okaka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir'in ön direğe yerden gönderdiği topa Serdar Gürler gelişine vurduğu topu ağlara yolladı: 1-2.



90+3. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Ümraniye kalecisi Serkan'ın hatalı pasını kontrol eden Traore'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top arka direğe açıldı. Boşta kalan topu Szysz altı pas önüne havalandırdı, Ndayishimiye de kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.



Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Kamil Çetin



HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Onur Atasayar (Dk. 46 Lenjani), Sackey, Serkan Göksu (Dk. 64 Kartal Kayra Yılmaz), Avounou (Dk. 80 Mrsic), Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Del Valle (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Umut Nayır



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 83 Traore), Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 83 Duarte), Serdar Gürler (Dk. 74 Ömer Ali Şahiner), Aleksic, Münir (Dk. 89 Szysz), Okaka



Goller: Dk. 2 Aleksic, Dk. 57 Serdar Gürler, Dk. 90+3 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 18 Umut Nayır (Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Onur Atasayar, Dk. 40 Umut Nayır, Dk. 80 Onur Ayık (Ümraniyespor), Dk. 45+2 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ