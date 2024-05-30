Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? TFF'den karar!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçını ağustosun ilk haftası oynatmayı planlıyor. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? TFF'den karar!
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30 Mayıs 2024 18:12
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçı için kararını veriyor.

Galatasaray-Beşiktaş arasındaki Süper Kupa Final maçının Ağustos'un ilk haftası oynatılmak isteniyor.

TFF en çok 3 veya 4 Ağustos tarihleri üzerinde duruyor.

Federasyonun konuyla ilgili kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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