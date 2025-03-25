Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları heyecanı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları çarşamba günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları heyecanı!
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25 Mart 2025 13:01
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları çarşamba günü yapılacak.

Zeren Spor ve Türk Hava Yolları'nın 1-0 önde olduğu serilerde ikinci karşılaşmalar oynanacak.

Seride 2 galibiyet alan takımlar, 5'incilik maçlarına çıkmaya hak kazanacak. Seriyi kaybeden ekipler ise 7'ncilik mücadelesi verecek.

Çarşamba oynanacak ikinci maçların programı şöyle:

14.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

18.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

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