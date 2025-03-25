Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları çarşamba günü yapılacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Zeren Spor ve Türk Hava Yolları'nın 1-0 önde olduğu serilerde ikinci karşılaşmalar oynanacak.
Seride 2 galibiyet alan takımlar, 5'incilik maçlarına çıkmaya hak kazanacak. Seriyi kaybeden ekipler ise 7'ncilik mücadelesi verecek.
Çarşamba oynanacak ikinci maçların programı şöyle:
14.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
18.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
Zeren Spor ve Türk Hava Yolları'nın 1-0 önde olduğu serilerde ikinci karşılaşmalar oynanacak.
Seride 2 galibiyet alan takımlar, 5'incilik maçlarına çıkmaya hak kazanacak. Seriyi kaybeden ekipler ise 7'ncilik mücadelesi verecek.
Çarşamba oynanacak ikinci maçların programı şöyle:
14.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
18.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)