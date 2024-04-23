Süleyman Hurma: 'Bizi devlete şikayet ediyorlar''

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda açıklamalarda bulundu.



MHK'nin birkaç hakemi Süper Lig görevlendirme listesinden çıkardığı '8 Mart Operasyonu'yla ilgili yöneltilen iddialarla ilgili konuşan Hurma, "Kulüpler bu işin içinde yoktur ama MHK Başkanının açıklaması var. 'Kaybedecek bir dakikamız bile yok' açıklamasının üzerine gidilmedi" ifadelerini kullandı.



"20 KULÜP DE UZLAŞTI"



TFF'nin 18 Temmuz tarihli seçim kararı üzerine de dönen tartışmalarla ilgili konuşan Hurma, Kulüpler Birliği'ndeki 20 kulübün de TFF'nin seçim kararı alması konusunda uzlaşma sağladığını duyurdu.



"İMZA İŞİ SULANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"



TFF'nin seçime gitmesi için imza toplanması ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in son toplantıda 'Bu işi müzakereyle çözelim' önerisini değerlendiren Hurma, "Bu iş sulandırılıyor. Ben o müzakereden bir şey çıkmayacağını toplantıda dile getirdim. Bir heyet seçildi, görüşmeye gittiler ve görüşmeden bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı.



"ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINA ŞAŞIRDIM"



TFF'ye gerçekleştirilen son ziyaretle ilgili konuşan Hurma, "Dursun Özbek'in açıklamalarına şaşırdım. 4 büyük kulübün tamamı, TFF'yi defalarca istifaya çağırdı. En ağır ifadeleri de Galatasaray kullandı. İmza süreci de Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı, Süper Kupa finalinden bir hafta 10 gün kadar önceydi. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda hemfikirdi. Kulüpler Birliği'nde bir metin hazırlandı ve toplantıda okundu. WhatsApp grubunda paylaşıldı" dedi.



"YETKİSİZ İMZA TOPLANIYOR" İDDİASINA YANIT



Büyükekşi'nin 'Yetkisiz imza toplanıyor' demecine yanıt veren Hurma, "Kulüp delegasyonları, yönetim kurulu kararıyla seçilir. Kimse yetkisiz imza toplayamaz. Notere gider, imza vermek istediğini dile getirir, noter de yönetim kurulu kararını ister, görür öyle tescil eder" dedi.



"TÜRKİYE LİGİ TESCİL EDİLMEME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"



TFF seçiminin hazirana alınıp alınmayacağıyla ilgili de konuşan Hurma, "FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya. Bir ayda kaç kez UEFA ve FIFA Başkanlarının açıklamaları oldu. Bir ayda iki kez gündemlere geldik. O yüzden bir an önce yapmamız gerekenleri yapalım, daha ağır bedeller ödemeyelim" ifadelerini kullandı.



"BİZİ, DEVLETE ŞİKAYET EDİYORLAR"



Süleyman Hurma ayrıca "Memleketi yöneten insanlara da size karşılar partiye karşılar diye iftira atmak doğru değil. Devlet yetkililerine bu TFF'yi istemeyen insanları da sanki devletini istemiyor hükümetini istemiyor gibi götürüp sunmak da doğru değil." açıklamasını yaptı.





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