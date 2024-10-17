Suat Kaya: 'Şu anki Galatasaray kalemize gelemez!'

Sakaryaspor'daki görevinden ayrılan Suat Kaya, gündeme yönelik önemli açıklamalar yaparken Galatasaray'da oynadığı dönemle mevcut takım arasında kıyaslama yapmayı da ihmal etmedi. Torreira'yı beğendiğini vurgulayan Kaya, ondan daha iyi olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
Radyospor'a konuşan Suat Kaya, "Sakaryaspor'da sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala kamp dönemi geçirdik. Bilindiği üzere kongre süreci geç sonuçlanmıştı. Sakaryaspor'da yapılan transferlere karışmadım. Sakaryaspor'da yönetim takım kaptanının listesindeki oyuncuları transfer etti.
'6 MAÇIMIZI DEPLASMANDA OYNADIK'
Sakaryaspor'da 7 maçlık süreçte 6 maçımızı deplasmanda oynadık. Çünkü stadyumumuzda bakım çalışması vardı. Ümraniyespor yenilgisinin ardından yeni yönetimle yol ayrılığımız oldu. İki taraf için de hayırlı olsun. Emre Demir, Sakaryaspor'da tam bir golcü oldu. Emre Demir potansiyeli yüksek bir oyuncu, gelişmeye devam ediyor" dedi.
'ŞU ANKİ KADRO KALEMİZE GELEMEZ'
57 yaşındaki teknik adam, kendi dönemiyle mevcut Galatasaray kadrosunu ise şu şekilde kıyasladı: Süper Lig'de kalitenin arttığını söyleyemem. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sonuna kadar olacaktır. Galatasaray'ın kaliteli bir kadrosu var. Ancak bizim dönemimizde UEFA Kupası'nı kazanan kadroyla kıyaslanıyor. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadrosu ve şu andaki kadrosu maç yapsa, şu anki kadro kaleye gelemez.
'TORREIRA'NIN DÖRT ÇEKERLİSİYİM'
Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira'yı beğendiğini vurgulayan Suat Kaya, "Lucas Torreira'yı beğeniyorum. Ben, Torreira'nın dört çekerlisiyim. Torreia'dan daha iyiydim. Torreira söylediklerimi duymuş olacak ki artık gol atmaya da başladı. Ben, skorer oyuncuydum. Oynadığım pozisyona göre önemli gol ve asist katkısı sağladım" diye konuştu.
Radyospor'a konuşan Suat Kaya, "Sakaryaspor'da sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala kamp dönemi geçirdik. Bilindiği üzere kongre süreci geç sonuçlanmıştı. Sakaryaspor'da yapılan transferlere karışmadım. Sakaryaspor'da yönetim takım kaptanının listesindeki oyuncuları transfer etti.
'6 MAÇIMIZI DEPLASMANDA OYNADIK'
Sakaryaspor'da 7 maçlık süreçte 6 maçımızı deplasmanda oynadık. Çünkü stadyumumuzda bakım çalışması vardı. Ümraniyespor yenilgisinin ardından yeni yönetimle yol ayrılığımız oldu. İki taraf için de hayırlı olsun. Emre Demir, Sakaryaspor'da tam bir golcü oldu. Emre Demir potansiyeli yüksek bir oyuncu, gelişmeye devam ediyor" dedi.
'ŞU ANKİ KADRO KALEMİZE GELEMEZ'
57 yaşındaki teknik adam, kendi dönemiyle mevcut Galatasaray kadrosunu ise şu şekilde kıyasladı: Süper Lig'de kalitenin arttığını söyleyemem. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sonuna kadar olacaktır. Galatasaray'ın kaliteli bir kadrosu var. Ancak bizim dönemimizde UEFA Kupası'nı kazanan kadroyla kıyaslanıyor. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadrosu ve şu andaki kadrosu maç yapsa, şu anki kadro kaleye gelemez.
'TORREIRA'NIN DÖRT ÇEKERLİSİYİM'
Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira'yı beğendiğini vurgulayan Suat Kaya, "Lucas Torreira'yı beğeniyorum. Ben, Torreira'nın dört çekerlisiyim. Torreia'dan daha iyiydim. Torreira söylediklerimi duymuş olacak ki artık gol atmaya da başladı. Ben, skorer oyuncuydum. Oynadığım pozisyona göre önemli gol ve asist katkısı sağladım" diye konuştu.