Suat Çelen, Türkiye Cimnastik Federasyonunda yeniden başkan

Türkiye Cimnastik Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda Suat Çelen, yeniden başkanlığa seçildi.



Federasyonun 6. Olağan Genel Kurul ve 5. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ankara'daki HiltonSA Oteli'nde yapıldı.



Genel kurula, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Al-Tabba, federasyon görevlileri ile diğer ilgililer katıldı.



Mevcut başkan Suat Çelen, 170 delegenin oy kullandığı seçime tek aday olarak girdi. Kullanılan oyların 159'unu alan Çelen, yeniden federasyon başkanlığına getirildi.



Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, federasyonun yönetim ve denetim kurulu raporları da ibra edildi.



Suat Çelen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ahmet Çotuk, Cumhur Özçelik, Deniz Varol, Hakan Ünal, İsmail Göktekin, Mehmet Günbaş, Nataliya İmga, Onur Çağlar, Tolga Atıcı ve Yasemin Üner yer aldı.



"Hep birlikte büyük adımlar attık"



Suat Çelen, genel kurulda yaptıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.



İlk aday olduğunda delegelere bazı sözler verdiğini anımsatan Çelen, "Bugün gururla söylüyorum ki birçok hayal gerçeğe dönüştü. Sahada ter döken her sporcu, verdiği emeğin karşılığını başarılarla aldı. Hep birlikte büyük adımlar attık, imkansız görünen birçok şeyi başardık. Ancak biliyorum ki daha yapacak çok işimiz ve ulaşacak çok hedefimiz var." diye konuştu.



Suat Çelen, yakaladıkları tarihi başarılarla gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu başarıyı sadece burada bırakmayacağız. Ritmik cimnastikte ve trambolin cimnastikte de olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. Türk cimnastiği, olimpik branşlarının hepsinde sahne alacak ve bu başarıya hep birlikte tanıklık edeceğiz. Avrupa'da en başarılı federasyon olduk hatta dünyada da en hızlı çıkış yapan ve büyüyen federasyon olduk. Üç dünya şampiyonu, iki dünya ikincisi çıkardık. Bunlar, tarihimizde daha önce olmayan başarılar. İlk defa olimpiyat oyunlarında bir olimpiyat madalyası ve takım kotası kazandık. Aynı zamanda sayısını hatırlayamadığım kadar çok Avrupa madalyası da elde ettik. Bu heyecan ve istekle bu süreçte, bu güzel sporumuzu ülkemizin 81 iline yaymayı başardık, hatta birçok ilçeye gitmeyi başardık. Bu camiada adaylık için başka bir ismin çıkmaması, hepinizin bana ve bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalara duyduğu güvenin bir göstergesi. Bunun için sizlere minnettarım. Ancak bu, benim için bir rahatlama değil, aksine daha fazla sorumluluk yükleyen bir durum. Çünkü sizlerin güvenini boşa çıkarmamak ve bu federasyonu bir adım daha ileriye taşımak zorundayız."



Watanabe: "Türk cimnastiği dünyanın en iyilerinden biri haline geldi"



Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe de Türk cimnastiğinin Suat Çelen döneminde köklü bir değişim geçirdiği belirterek, "Onun başkan olduğu günden beri yaptığı çalışmaları izliyorum. Çalışkan bir insan. Söyleninleri empatiyle dinliyor. Harika bir lider. Suat Çelen'in sıkı çalışması sayesinde Türk cimnastiği dünyanın en iyilerinden biri haline geldi. Suat Çelen, FIG Başkanı olarak benim sağ kolumdur. Kendisine ve Türk cimnastiğine başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.



