Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile Timo Schulz'un yönetimindeki Köln karşı karşıya geldi.
MHPArena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken maçın ilk golünü 53. dakikada Stuttgart adında Enzo Millot kaydetti. Köln'ün beraberlik golü ise 62. dakikada Eric Martel'den geldi.
Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Stuttgart 47 puana yükselirken, Köln 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Stuttgart deplasmanda Wolfsburg'a konuk olurken, Köln sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
MHPArena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken maçın ilk golünü 53. dakikada Stuttgart adında Enzo Millot kaydetti. Köln'ün beraberlik golü ise 62. dakikada Eric Martel'den geldi.
Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Stuttgart 47 puana yükselirken, Köln 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Stuttgart deplasmanda Wolfsburg'a konuk olurken, Köln sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
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