Stuttgart ilk yarıda fişi çekti

Bundesliga'nın 18. haftasında Sebastian Hoeness'in yönetimindeki Stuttgart evinde Julian Schuster'in ekibi Freiburg'u 3-0 mağlup etti.
Stuttgart Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Anthony Rouault, 17. dakikada Ermedin Demirovic, 45+5'te penaltıdan Nick Woltemade ve 80. dakikada Deniz Undav kaydetti.
Stuttgart'ta Atakan Karazor 90 dakika sahada kalırken, Freiburg'da Eren Dinkçi 59'da oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Stuttgart puanını 32'ye yükseltirken, Freiburg 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Stuttgart deplasmanda Mainz'a konuk olurken, Freiburg sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.
Stuttgart Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Anthony Rouault, 17. dakikada Ermedin Demirovic, 45+5'te penaltıdan Nick Woltemade ve 80. dakikada Deniz Undav kaydetti.
Stuttgart'ta Atakan Karazor 90 dakika sahada kalırken, Freiburg'da Eren Dinkçi 59'da oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Stuttgart puanını 32'ye yükseltirken, Freiburg 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Stuttgart deplasmanda Mainz'a konuk olurken, Freiburg sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.