Steve McManaman: 'Manchester City, Real Madrid'den güçlü'

Real Madrid'in İngiliz eski futbolcusu Steve McManaman, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid - Manchester City eşleşmesini değerlendirdi.



İngiliz basınından Mirror'a konuşan McManaman, turun Manchester City'ye daha yakın olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı;



"Real Madrid, gelecek yıl daha iyi olacak. Jude Bellingham'ı aldılar ama kadroları tam olarak incelediğinizde Manchester City, Real Madrid'den daha güçlü. Son şampiyon City, daha formda olan City..."





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