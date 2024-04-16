Steve McManaman: "Manchester City, Real Madrid'den güçlü"

Real Madrid'in İngiliz eski futbolcusu Steve McManaman, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid - Manchester City eşleşmesini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Steve McManaman: 'Manchester City, Real Madrid'den güçlü'
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16 Nisan 2024 18:28
Real Madrid'in İngiliz eski futbolcusu Steve McManaman, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid - Manchester City eşleşmesini değerlendirdi.

İngiliz basınından Mirror'a konuşan McManaman, turun Manchester City'ye daha yakın olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı;

"Real Madrid, gelecek yıl daha iyi olacak. Jude Bellingham'ı aldılar ama kadroları tam olarak incelediğinizde Manchester City, Real Madrid'den daha güçlü. Son şampiyon City, daha formda olan City..."

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