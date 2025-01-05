Stefano Pioli: 'Ibra aceleci, Ronaldo efsane'

Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Pioli yaptığı açıklamada, "İkisi farklı karakterler. Ibra aceleci ve baskın bir kişiliğe sahipti. Ronaldo ise küresel bir efsane. O muazzam bir futbolcu." diye konuştu.



"MÜKEMMELİYETÇİ BİR OYUNCU"



Ronaldo'Nun mükemmeliyetçi bir insan olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Ben yarım saat erken gelsem bile o sürekli benden 25 dakika önce idmana geliyor. Otobüse herkesten önce biniyor. Kendisinden ve başkasından çok şey talep eden mükemmeliyetçi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



"ROLÜME SAYGI DUYUYOR"



Deneyimli teknik adam ayrıca, "Ona diğer futbolculara davrandığım gibi davranamıyorum ama hem kendi rolüne hem de benim rolüme saygı duyan birisi." açıklamasını yaptı.



