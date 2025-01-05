Stefano Pioli: "Ibra aceleci, Ronaldo efsane"

Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Stefano Pioli: 'Ibra aceleci, Ronaldo efsane'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2025 17:39
Son güncelleme 05 Ocak 2025 17:40
Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Pioli yaptığı açıklamada, "İkisi farklı karakterler. Ibra aceleci ve baskın bir kişiliğe sahipti. Ronaldo ise küresel bir efsane. O muazzam bir futbolcu." diye konuştu.

"MÜKEMMELİYETÇİ BİR OYUNCU"

Ronaldo'Nun mükemmeliyetçi bir insan olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Ben yarım saat erken gelsem bile o sürekli benden 25 dakika önce idmana geliyor. Otobüse herkesten önce biniyor. Kendisinden ve başkasından çok şey talep eden mükemmeliyetçi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"ROLÜME SAYGI DUYUYOR"

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Ona diğer futbolculara davrandığım gibi davranamıyorum ama hem kendi rolüne hem de benim rolüme saygı duyan birisi." açıklamasını yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery