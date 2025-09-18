18 Eylül
Stefan Savic'e kaptanlık iyi geldi!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrası takım kaptanlığına getirilen Stefan Savic, yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı.

Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic, yeni sezona iyi bir performans sergileyerek başladı.

2024 yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den bedelsiz olarak kadroya katılan tecrübeli oyuncu, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sezon boyunca sadece 20 maça çıktı.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a gitmesinin ardından kaptanlık görevine getirilen Stefan Savic, yeni sezonda savunmanın değişmez ismi oldu.

Sezon öncesi gerçekleştirilen Erzurum kampını iyi değerlendiren Karadağlı stoper, bu sezon oynanan 5 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Savic, Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor maçındaki tek golü kaydederek takımına galibiyeti getirmişti.

