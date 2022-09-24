MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMAMIŞTI

KUNTZ DERBİYİ YERİNDE İZLEYECEK

SALİH ETKİLİ BİR PERFORMANS HEDEFLİYOR

Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, Fenerbahçe ile 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak maça özel hazırlık yapıyor. Gözler, siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusunda olacak. Derbiyi stadyumda izleyecek isimler arasında Stefan Kuntz da yer alacak.Bu sezon Beşiktaş'ta taraftarların beğenisini kazanan Salih Uçan, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmemişti. Uçan bu konuda bir hayal kırıklığı yaşarken, Beşiktaş yöneticileri ise Kuntz'un kararını eleştirmişti.Stefan Kuntz, 2 Ekim'deki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yerinde izleyecek. Kuntz'a Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da eşlik edecek.Bu arada Stefan Kuntz, Salih Uçan'a milli takım kapısını kapatmadığını ifade etmişti. Salih Uçan, Kuntz'un da izleyeceği derbide etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 550 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.