Stefan Kuntz, büyük maçlarda yok!

EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan'a karşı Bursa'da 2-0'lık yenilgi alan Milli Takımımız'da çok büyük bir üzüntü hakim...



Ay-Yıldızlılar 1.5 yıl önce Şenol Güneş'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Stefan Kuntz yönetiminde hedef maçlarda çok büyük bir sıkıntı yaşıyor.



Türkiye, Alman hoca ile resmi maçlarda sadece 7 takımı yenebilirken, bu ülkelerin 4'ünün FIFA dünya sıralamasında ilk 100'ün dışında, 3'ünün ise ilk 50'nin dışında olması dikkatleri çekiyor.



TABLO ÇOK KÖTÜ



Buna karşın Milliler aynı süre içinde zorluk derecesi yüksek olan karşılaşmalarda Portekiz ve Hırvatistan'a yenilirken, Norveç'le de berabere kaldı. Ay-Yıldızlılar ayrıca hazırlık maçında da İtalya'ya mağlup oldu. Stefan Kuntz dönemindeki hedef maçlarda ortaya çıkan bu kötü tablo, EURO 2024 elemelerindeki kalan sınavlar öncesinde çok büyük bir endişe oluşturuyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu ağır eleştiriler ve yoğun tartışma gündemine rağmen 60 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.



TFF HAZİRANI BEKLİYOR



Ancak haziran ayında EURO 2024 elemelerinde oynanacak olan kritik Letonya ve Galler maçlarından da olumsuz sonuçlar çıkması durumunda TFF'nin operasyon için düğmeye basacağı ifade ediliyor.





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