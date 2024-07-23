Sporx'ten harika hediyeler sizi bekliyor!

Sporseverlerin son dakika spor haberlerini en geniş içerik havuzuyla takip edebildiği Sporx Mobil uygulaması kullanıcıları için özel bir etkinlik!
Uygulamayı 7 gün üst üste kullanarak, seri yapan kullanıcılar IPHONE 15 veya TUTTUĞU TAKIMIN FORMASINI kazanabilir! Şimdi hemen edinin, bu etkinliğe siz de katılın! (UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLA ) Çok daha az internetinizi tüketen ve daha hızlı bir deneyim sunan uygulama ile son dakika transferlerine herkesten önce siz ulaşın.
ÖNEMLİ NOT - BİLGİLENDİRME: Form ekranında sorun yaşayan kullanıcılarımız Ad kısmına Ad Soyad'larını yazarak form gönderme işlemini tamamlayabilirler. Gün içinde uygulamanızı son sürüme güncelleyerek bu sorunu tamamen aşabilirsiniz.
Katılım Koşulları ve detaylar
https://m.sporx.com/serioyunu/katilimkosullari.php
Uygulamayı 7 gün üst üste kullanarak, seri yapan kullanıcılar IPHONE 15 veya TUTTUĞU TAKIMIN FORMASINI kazanabilir! Şimdi hemen edinin, bu etkinliğe siz de katılın! (UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLA ) Çok daha az internetinizi tüketen ve daha hızlı bir deneyim sunan uygulama ile son dakika transferlerine herkesten önce siz ulaşın.
ÖNEMLİ NOT - BİLGİLENDİRME: Form ekranında sorun yaşayan kullanıcılarımız Ad kısmına Ad Soyad'larını yazarak form gönderme işlemini tamamlayabilirler. Gün içinde uygulamanızı son sürüme güncelleyerek bu sorunu tamamen aşabilirsiniz.
Katılım Koşulları ve detaylar
https://m.sporx.com/serioyunu/katilimkosullari.php
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