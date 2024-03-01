Sporting evinde hata yapmadı avantajı kaptı

Portekiz Kupası yarı final ilk maçında Sporting konuk ettiği Benfica'yı 2-1 mağlup etti.
Sporting'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pedro Gonçalves ve 54. dakikada Viktor Gyökeres, Benfica'nın golünü 68. dakikada Fredrik Aursnes kaydetti.
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 88 dakika sahada kaldı.
Yarı finalin ikinci karşılaşması 3 Nisan tarihinde oynanacak.
Sporting'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pedro Gonçalves ve 54. dakikada Viktor Gyökeres, Benfica'nın golünü 68. dakikada Fredrik Aursnes kaydetti.
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 88 dakika sahada kaldı.
Yarı finalin ikinci karşılaşması 3 Nisan tarihinde oynanacak.
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