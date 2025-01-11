Spor Toto, deplasmanda galip

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, konuk olduğu İstanbul Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Spor Toto, deplasmanda galip
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11 Ocak 2025 17:27
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, konuk olduğu İstanbul Gençlikspor'u 3-1'lik set skoruyla mağlup etti.  Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, İbrahim Acar

İstanbul Gençlikspor: Mejias, Sharifi, Hasan Sıkar, Gunter, Enaboifo, Yiğit Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Mert Güneş, Afshin Far, Ediz Fırıncıoğlu, Furkan Aydın)

Spor Toto: Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muaqutatia (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç, Gökhan Gökgöz, Muhammet Kaya)

Setler: 16-25, 21-25, 25-18, 20-25

Süre: 115 dakika (25, 30, 29, 31)

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