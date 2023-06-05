Spor Toto 1.Lig'de Bodrumspor mucizesi

Bölgesel Amatör Lig'den 2015'te 3'üncü Lig'e çıkan, 2017'de ise adını 2'nci Lig'e yazdıran Bodrumspor, geçen sezon 29 Mayıs 2022'de İzmir'deki Play-Off finalinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek ilk kez 1'inci Lig'e ulaştı. Ligdeki ilk sezonunda 2'nci Lig'deki kadrosunu büyük oranda koruyup nokta takviyeler yapan Bodrum, sezon boyunca zirve mücadelesinden kopmayarak sürpriz yaptı.

Uzun süre liderlik yarışı verdiği sezonu 62 puanla dördüncü sırada tamamlayıp Play-Off'ta saha avantajını eline geçiren Bodrumspor, çeyrek finalde Göztepe'yi evinde 3-1 yendikten sonra yarı finalde yıldızlar topluluğu Eyüpspor'u da geçti. Ligin en pahalı kadrosuna sahip, dünyaca ünlü eski futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı rakibi önünde eşleşmenin ilk maçını 1-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, rövanşta ise tur gitti derken uzatma dakikalarında sahneye çıktı. Rakibini 90+2'nci dakikada Üzeyir ve 90+8'de Süleyman'ın golleriyle 2-0 yenen Bodrumspor, finale yükselerek Süper Lig için Pendikspor'un rakibi oldu. Bodrumspor ile Pendikspor arasındaki finali kazanan taraf yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Bodrumspor, bu sezon 1'inci Lig'e çıktıktan sonra 2'nci Lig'deki kadrosunu büyük oranda koruyarak ligde mücadele etti. Bodrumspor kadrosunda yıldızlar topluluğu Eyüpspor önünde ilk 11'de 2'nci Lig'den beri takımda oynayan 6 futbolcu forma giydi. Yedek kulübesinde de geçen sezondan 4 futbolcu yer aldı. Bodrumspor'un gollerini de 2'nci Lig'den beri takımda oynayan defans oyuncuları Üzeyir Ergün ve Süleyman Özdamar attı. Henüz 4 yıl önceye kadar kariyeri boyunca amatör liglerde forma giyerek 26 yaşında ilk kez profesyonel olan 30 yaşındaki sağ bek Üzeyir, Eyüpspor'un kilidini müthiş bir füzeyle açtı.

ERKAN VE CELAL AMATÖRDEN BERİ

Amatörden çıkıp peri masalına imza atan Üzeyir, takımdaki ikinci yılında üst üste ikinci Play-Off şampiyonluğuna giden yolun kapısını araladı. Turu getiren kafa golünü atan stoper Süleyman da Bodrumspor'daki dördüncü yılında yine şampiyonluk yaşamaya çok yaklaştı. Bodrumspor'da Eyüp önünde ilk 11'de forma giyen Erkan Değişmez, 2015 yılında takımın Bölgesel Amatör Lig'de yer aldığı dönemden beri kaptanlığı yapıyor. Yine 11'de sahaya çıkan Celal Dumanlı, 2006'da altyapısında futbola başlayıp tüm kariyerini geçirdiği Bodrumspor'da Erkan gibi Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'den sonra 1'inci Lig'de de Play-Off şampiyonluğuna yaklaşıp Süper Lig eşiğine kadar uzanan hikayenin kahramanı oldu. İlk 11'deki Cenk ve Samet de geçen sezon 2'nci Lig kadrosunda yer aldı.

Bodrumspor'un amatörden Süper Lig kapısına dayanan hikayesinde Başkan Rıza Karakaya ve Aralık 2020'de babası Fikret Öztürk'le birlikte şirketleşen kulüp hisselerinin yüzde 60'ını alan Ali Şafak Öztürk'ün katkısı büyük oldu. Rıza Karakaya, Muğla temsilcisinde amatörde yer aldığı 2011'den bu yana 12 senedir aralıksız başkanlık yapıyor. Daha önce Süper Lig'deki Antalyaspor'un başkanlığını yaparak kulübe dünyaca ünlü yıldızları kazandıran Ali Şafak Öztürk, Bodrumspor'un hisselerinin çoğunluğunu devraldıktan sonra ilk sezonda takımı 1'inci Lig'e, ardından Play-Off finaline taşıdı. Bodrumspor ligde ilk yarıyı zirve yarışında tamamladıktan sonra ikinci yarı öncesi kadrosuna Öztürk'ün desteğiyle Gökdeniz Bayrakdar, Dever Orgill, Aminu Umar, Hakan Özmert, Burak Öksüz gibi Süper Lig tecrübeli oyuncuları dahil etti.

Bodrumspor'da takımı geçen sezon 2'nci Lig'de ilk yarının ortasında devralan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, yeşil-beyazlıları üst üste ikinci zafere taşıyor. Tecrübeli teknik adam geçen sezon 2'nci Lig'deki Play-Off şampiyonluğunun da mimarı olmuştu. Taşdemir, Eyüpspor zaferinin ardından, "Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar çok istediler. Ara ara gerildik ama sonunda 90 ve sonrasında gelen gollerle çok şükür turu atladık. Çok zorlu bir periyottan geliyoruz. Çok güzel bir aile olduk. Ara sıra kötü günler de geçirdik ama bu kötü günlerin sonunda ayakta kalmasını bildik ve bugün finaldeyiz" dedi.

Bodrumspor'un Pendikspor'la oynayacağı final maçının 8 Haziran Perşembe akşamı Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanması planlanıyor. Akhisar'ın 12 bin seyirci kapasitesi UEFA standartlarındaki stadı Ocak 2018'de kapılarını açmıştı. Bodrumspor, ligde sezonu Süper Lig'e çıkan ikinci Çaykur Rizespor'un 1 puan gerisinde 67 puanla üçüncü sırada tamamlayıp direkt finale adını yazdıran Pendikspor'a normal sezonda deplasmanda 3-0 yenilmiş, rövanştan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Play-Off aşamasında günlerdir finaldeki rakibini bekleyen İstanbul temsilcisi 21 Mayıs'tan beri maç yapmadı.

Spor Toto Süper Lig'de Bodrumspor mucizesi yaşanıyor...