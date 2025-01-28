Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası, Isparta'da yapılacak

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Büyükler Türkiye Şampiyonası, 1-2 Şubat tarihlerinde Isparta'da düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre şampiyona, Süleyman Demirel Üniversitesi Tırmanma Duvarı'nda gerçekleştirilecek.
Organizasyonda ilk gün sıralama turları, ikinci gün ise final turları yapılacak.
Federasyonun açıklamasına göre şampiyona, Süleyman Demirel Üniversitesi Tırmanma Duvarı'nda gerçekleştirilecek.
Organizasyonda ilk gün sıralama turları, ikinci gün ise final turları yapılacak.