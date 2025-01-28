Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası, Isparta'da yapılacak

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Büyükler Türkiye Şampiyonası, 1-2 Şubat tarihlerinde Isparta'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası, Isparta'da yapılacak
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28 Ocak 2025 21:22
 Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Büyükler Türkiye Şampiyonası, 1-2 Şubat tarihlerinde Isparta'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre şampiyona, Süleyman Demirel Üniversitesi Tırmanma Duvarı'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda ilk gün sıralama turları, ikinci gün ise final turları yapılacak.

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