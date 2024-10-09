İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1 yıl geride kalırken spor dünyası da ilk günden bu yana zulme sessiz kalmadı.



Spor kulüpleri, dünyaca ünlü sporcular ve taraftar grupları, Gazze'de yaptıklarıyla tarihteki soykırım listesine bir yenisini ekleyen İsrail'e tepkilerini ortaya koydu.



Türkiye'de de federasyonlar, kulüpler ve sporcular İsrail'in saldırılarına tepkilerini her fırsatta dile getiriyor. Avrupa'da ise özellikle İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic taraftarının tepkisi dikkati çekiyor.



Filistin'e verilen destek, bazı sporcuların kulüplerinden ayrılmasına ve taraftar gruplarının ceza almasına sebep olsa da hiç eksilmedi.



TÜRK SPOR KAMUOYUNA FİLİSTİN'E DESTEKTE ÖN PLANA ÇIKANLAR



Türk spor camiasında İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilk günden bu yana tepkiler yükseldi.



Türkiye'den Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, eski futbolcu Mesut Özil, teknik direktör Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor'un Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, saldırılar nedeniyle Filistin'e destek mesajı yayımlayanlar arasında yer aldı.



Filistin için en çok paylaşımda bulunan futbolculardan birisi Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu sosyal medyada Instagram hesabından "Konuşmaktan çekinenler olduğunu biliyorum, yanlış bir şey söylemekten korkanları... Ama sessizce oturup konuşmadığım gerçeğiyle yaşamak istemiyorum. İsrail'e yapılan sivil hayatların kaybedildiği saldırıları kınayabilir ve aynı zamanda Filistin'e yıllardır yapılan zulmün karşısında durabiliriz. Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu?" ifadelerini dile getirdi.



Trendyol Süper Lig'de geride kalan 2023-2024 sezonunun 9. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik vahşetini kınandı. RAMS Park'ta oynanan derbide iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz." pankartıyla çıktı.



Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor da Siltaş Yapı Pendikspor ile oynadığı maça siyah formayla çıktı.



Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kutlamalarında, sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı Hakim Ziyech Filistin bayrağıyla, paylaşımlarıyla Filistin'i sürekli gündemde tutmaya gayret eden Kerem Aktürkoğlu ise bileğine sardığı Filistin kefiyesiyle taraftarları selamladı.



Yine geride kalan sezon MKE Ankaragücü taraftarı, 35. haftada Filistin'e destek koreografisi yaptı. Takımlarının Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar kale arkası tribününde iplerle açılan dev koreografide Filistin'e destek verdi. Mescid-i Aksa'nın ve zulüm gören Filistinli çocukların yer aldığı fotoğrafla yapılan koreografide "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" "Özgür Filistin" yazısı yer aldı. Tekbir getiren taraftarlar, İsrail aleyhine tezahürat yaptı.



CELTİC TARAFTARINDAN DİK DURUŞ



Celtic taraftarları, Filistin'e en büyük desteği veren taraftar grubu oldu. Lig maçlarında "Filistin'e özgürlük" ve "Direnenler kazanacak" afişlerini tribünde açan Celtic taraftar grubu Green Brigade'in (Yeşil Tugay) öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında da Filistin'e yaklaşık 137 bin sterlin yardımda bulunuldu.



Celtic kulübünün "İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı çağrıştıran pankart, bayrak ve sembollerin Celtic Park'ta sergilenmesine izin verilmeyecek." açıklamalarına rağmen takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynadığı maç boyunca "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atan Celtic taraftarları, stadı Filistin bayraklarıyla donattı. Maç öncesinde tribünlerin bazı koltuklarını Filistin bayrağının renkleriyle süsleyen taraftarlar, bu koreografiyle stadı Filistin bayrağına büründürdü.



UEFA'dan para cezası alan yeşil-beyazlı kulüp, gelebilecek farklı yaptırımları taraftarları tribünden men ederek engellemeye çalışırken, taraftar grupları stat içinde ve dışında Filistin'e destek vermeyi sürdürdü.



İç saha maçlarında tribünleri Filistin'e desteğin merkezi haline getiren Celtic taraftar grubu, mücadeleyi deplasmana da taşıdı. Taraftarlar, takımları sahada mücadele verirken hem onlara destek oldu hem de açtıkları bayraklarla Filistin'in sesi olmaya devam etti.



İSPANYA'DA ''SOYKIRIMCI İSRAİL'', ''KATİL İSRAİL'' PANKARTLARI



İspanyol sporseverler de ülkelerindeki basketbol ve futbol maçlarında İsrail'in Gazze'deki vahşetine tepki gösterdi. 2023-2024 sezonunda Basketbol THY Avrupa Ligi'nde oynanan Baskonia-Maccabi Playtika maçına Filistin bayraklarıyla gelen ev sahibi ekibin taraftarları, karşılaşma boyunca İsrail'i protesto etti. Maç sırasında "Özgür Filistin" yazılı pankart açan Basklılar, uzun süre "Soykırımcı İsrail", "Katil İsrail", "Siyonist devlet, terörist devlet", "Maccabi Avrupa'dan dışarı", "Özgür Filistin" sloganları attı.



LaLiga'da oynanan Athletic Bilbao-Celta Vigo karşılaşmasında Filistin bayrakları açılırken, Real Sociedad taraftarları da Benfica ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında tribünde Filistin'e destek gösterisi yaptı. Skor panosunda "İnsan hakları, uluslararası hukuk, barış" ve Birleşmiş Milletler'in (BM) 27 Ekim'de Genel Kurul'da aldığı "Düşmanlıklara son verecek acil, kalıcı, sürdürülebilir ateşkes" mesajı yayımlandı.



İNGİLTERE'DE FİLİSTİN BAYRAKLARI



İngiltere Premier Lig'deki Liverpool-Everton derbisinde de bazı Liverpool taraftarları, Gazzelilere destek vermek amacıyla Filistin bayrağı açtı.



Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinde KF Gostivar'ın sahasında Voska takımıyla karşılaştığı lig maçında da Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Maç öncesinde bir grup taraftar, ellerindeki Filistin bayraklarıyla ve "Free Palestine" (Özgür Filistin) pankartlarıyla Filistin'e destek gösterisinde bulundu.



DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR DA FİLİSTİN İÇİN SESSİZ KALMADI



Lewis Hamilton, Kyrie Irwing, Eric Cantona, Muhammed Salah, Karim Benzema, Coco Gauff, Ons Jebour gibi spor dünyasının önde gelen isimleri sık sık paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterirken, politikacıları saldırıları durdurmaya çağırdı.



Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşananları "travma ve terör" olarak nitelendirirken, acil olarak saldırılara son verilmesi gerektiğini belirtti.



KYRİE IRVING, FİLİSTİN KEFİYESİ TAKTI



Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen Kyrie Irving, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı.



Kadınlar tenisinin genç yıldızları da Filistin'de yaşananlara sessiz kalmadı. ABD'li Coco Gauff, "Gazze'de olup bitenler ve yaşanan işgal beni rahatsız ediyor." derken, Tunuslu Ons Jabeur ise WTA Dünya Turu Finalleri'nde kazandığı ödülün bir kısmını Filistinlilere bağışlayacağını duyurdu.



CANTONA: ''HALA BU DURUMA SOYKIRIM DEMEYEN KİMSE KALDI MI?''



Manchester United formasıyla dünya futboluna damga vuran eski Fransız oyuncu Eric Cantona, sosyal medyadaki paylaşımıyla milyonlarca kişinin duygularına tercüman oldu.



Cantona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı? Hala bu suçluları kınamayan kimse kaldı mı? Hala bu suçluları silahlandıran ülkeler kaldı mı? Hala bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı? Hala böyle bir dehşet karşısında gözyaşı dökmeyen kimse kaldı mı?" sorularını yöneltti.



SALAH: ''İNSANLIK GALİP GELMELİ''



Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ise, "Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli." mesajını paylaştı.



Fransa İçişleri Bakanı koltuğunu geçen ay Bruno Retailleau'ya bırakan Gerald Darmanin, Filistin için "Tüm dualarımız, kadınları ve çocukları ayırt etmeyen adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle." paylaşımında bulunan Fransız milli futbolcu Karim Benzema için "Teröristler ile ilişki içinde" açıklaması yaptı.



Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu ünvanına sahip Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, sosyal medya hesabından, "Filistinliler, Allah sizinle olduğu sürece sayıların hiçbir önemi yoktur." ifadesini paylaştı.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola da Filistin halkına destek için sosyal medyada Eva adlı bir kullanıcının "whatevawears" isimli mektubunu kendi Instagram hesabından paylaştı. Mektupta, "Şimdi böyle mi davranacağız? Sırtımızı yaslayıp bir soykırımı televizyondan mı izleyeceğiz? Artık bundan on yıllar sonra, etraflarına bakarlar ve kendilerine sorarlar 'Tüm bunlar nasıl oldu?' diye. Hayatımda ilk kez tarihteki zulümlerin nasıl gerçekleştiğini anladım. Asla geçmişimizden ders çıkarmıyoruz. Bir kişinin bunlara 'dur' demesi için ölü sayısının kaç olması lazım, 10 bin mi, 100 bin mi, milyon mu? Daha kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor?" ifadeleri kullanıldı.



Cezayir Futbol Federasyonu ise Cezayir'in, Filistin Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası ve 2027 Asya Kupası elemelerindeki tüm maçlarına ev sahipliği yapacağını duyurdu.



FİLİSTİN'E DESTEK VEREN ANWAR EL GHAZİ, KADRO DIŞI BIRAKILDI



Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." paylaşımı nedeniyle Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05 tarafından önce kadro dışı kaldı ardından da sözleşmesi tek taraflı fesh edildi.



El Ghazi, Mainz 05'e açtığı davada kazandığı 1 milyon 700 bin avro'nun 500 bin avro'sunu Gazzeli çocuklara bağışladı.



El Ghazi, Gazzeli çocuklar için hayatı biraz daha katlanılabilir hale getirmeye imkan verecek bu paranın kaynağı oldukları için Mainz 05 kulübüne teşekkür etti.



Fransa 1. Futbol Ligi takımı Nice'te oynayan Youcef Atal, Filistin'e verdiği destek nedeniyle kulübünden gönderildi. Hakkında soruşturma açılan Atal, 45 bin avro para cezası ve 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.



Sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Bayern Münih'in Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui ise kulüp tarafından affedildi.



KOLOMBİYA'DAN DA FİLİSTİN'E DESTEK



Şili'de yaşayan Filistinliler tarafından kurulan Club Deportivo Palestino futbol takımı ile Kolombiya ekibi Millonarios arasında oynanan maçta da Filistin'e destek verildi. Maç öncesi Filistin bayrakları taşıyan bir grup, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.



Stadyumun karşısında yer alan otoyoldaki köprüye dev Filistin bayrağı asan eylemciler, "Soykırımı durdurun" ve "Filistin'de bir daha asla soykırımcı Siyonist devlet olmasın" yazılı pankartlar taşıdı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle dev Filistin bayrağının tribünde açılmasına izin verilmedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından Millonarios taraftarlarına seslenerek Filistin'e destek verilmesini istedi.



