Spalletti'den Mauro Icardi sözleri!

İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, Inter döneminde sorun yaşadığı Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Spalletti, Arjantinli futbolcuyla yaşadığı sorunun Icardi'den çok golcü futbolcunun çevresinden kaynaklandığını söyledi.Trento'da düzenlenen Spor Festivali'nde konuşan Spalletti, Inter dönemiyle ilgili," dedi.Inter'de sorun yaşadığı Mauro Icardi ile ilgili konuşan 66 yaşındaki teknik direktör,dedi.Luciano Spalletti, daha önce de yayımlanan otobiyografisinde Mauro Icardi ile yaşadığı krizin Arjantinli golcünün eski eşi Wanda Nara'dan kaynaklandığını dile getirmişti.