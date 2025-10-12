12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-136'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-034'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Spalletti'den Mauro Icardi sözleri!

İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Inter'de oynadığı dönemde yaşadığı kriz hakkında konuştu. Spalletti, Icardi ile yaşadığı sorunun Arjantinli golcünün çevresinden kaynaklandığını söyledi.

12 Ekim 2025 15:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, Inter döneminde sorun yaşadığı Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Spalletti, Arjantinli futbolcuyla yaşadığı sorunun Icardi'den çok golcü futbolcunun çevresinden kaynaklandığını söyledi.

Trento'da düzenlenen Spor Festivali'nde konuşan Spalletti, Inter dönemiyle ilgili, "Inter'de hayal kırıklığına uğradım ve açıkçası üzüldüm. Zor durumlarla bizzat ilgilenmem gerekti." dedi.


Inter'de sorun yaşadığı Mauro Icardi ile ilgili konuşan 66 yaşındaki teknik direktör, "Inter'de Icardi ile yaşadığım gibi hoş olmayan durumlarla başa çıkmak zorunda kaldım. Icardi, harika bir adam, profesyonel ve ceza sahasında gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Sorun arka plandaydı. Mauro'dan çok, onun çevresindekilerden dolayı." dedi.

Luciano Spalletti, daha önce de yayımlanan otobiyografisinde Mauro Icardi ile yaşadığı krizin Arjantinli golcünün eski eşi Wanda Nara'dan kaynaklandığını dile getirmişti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
