Southampton, Orsic'i kadrosuna kattı

Southampton, Dinamo Zagreb'ten Hırvat oyuncu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Southampton, Orsic'i kadrosuna kattı
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06 Ocak 2023 21:36
Southampton, Dinamo Zagreb'ten Mislav Orsic'i transfer ettiğini duyurdu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamda bonservis rakamı ise yer almadı.

Orsic, yeni kulübüne imza atmasının ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hazırım, motive oldum ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağımı umuyorum" şeklinde konuştu.



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