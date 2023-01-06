Southampton, Orsic'i kadrosuna kattı

Southampton, Dinamo Zagreb'ten Mislav Orsic'i transfer ettiğini duyurdu.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamda bonservis rakamı ise yer almadı.
Orsic, yeni kulübüne imza atmasının ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hazırım, motive oldum ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağımı umuyorum" şeklinde konuştu.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamda bonservis rakamı ise yer almadı.
Orsic, yeni kulübüne imza atmasının ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hazırım, motive oldum ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağımı umuyorum" şeklinde konuştu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ