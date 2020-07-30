Sörloth: "Hiçbir yere gitmiyorum"

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, kupa finalinin ardından konuştu.

, Fotoğraf; AA
Sörloth: 'Hiçbir yere gitmiyorum'
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30 Temmuz 2020 01:47
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Final maçında takımın özellikle savunma performansına dikkat çeken Sörloth, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Aradan sonra geri dönmek zor oldu bizim için ama takım olarak çok iyi performans sergiledik. Bugün iyi bir karakter örneği gösterdik. Savunmada bugün iyiydik. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Bordo mavili kulüpteki geleceği hakkında konuşan Norveçli golcü, "Her röportajımda aynı şeyi söylüyorum. 1 yıl daha kontratım var Trabzonspor ile, bir yere gitmiyorum. Söylemek istediğim tek şey bu" diyerek sözlerini noktaladı.



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