Sörloth: 'Atletico'da çok rahatım'

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, açıklamalarda bulundu.



Atletico Madrid'e transferinden bu yana geçen süre sorulan Norveçli futbolcu, "Başlangıçta zordu. Geçen sezon her maçta oynadım. Bu sezon ise yedek kulübesinde kalıyorum. Buna alışmam biraz zaman aldı. Ama şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. İyi bir yedek oyuncu olmak futboldaki en zor şeylerden biri. Kariyerimin başlarında bu düşünce benim için zordu. İlk 11'de başlamama izin verilmediği için çok öfkeliydim. Yedek kulübesinde olduğumda duygularıma çok kapılıyordum ve oynamam gerektiğini düşünüyordum. Şimdi ise tamamen odaklanmış durumdayım. Şampiyonluk için yarışan bir takımda oynuyorum, bu yüzden zihinsel olarak her zaman hazır olmalıyım. Sahaya her çıktığımda bir tehdit yaratmalıyım." dedi.



Açıklamalarına devam eden golcü futbolcu, "Atletico Madrid'deki dönemim genel olarak çok iyi geçiyor. Sonuçlar açısından başlangıçta istediğimiz sonuçları alamadık ama ekim-kasım aylarından itibaren düzeni sağladık ve hala şampiyonluk yarışındayız." sözlerini sarf etti.



"ÇOK ÇABUK ALIŞTIM"



Madrid şehrine de uyum sağladığını söyleyen Sörloth, "Madrid'e çok çabuk alıştım. Madrid, her zaman İspanya'da en sevdiğim şehir oldu. San Sebastian ve Valencia'da yaşarken de sık sık Madrid'e gelirdim. Büyük şehir hayatını seviyorum. Madrid'de her şey var. Özellikle restoranları çok seviyorum." diye konuştu.



Atletico Madrid'de bu sezon 39 maçta sahaya çıkan Sörloth, 15 kez gol sevinci yaşadı.