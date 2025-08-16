Premier Lig'in 2025/26 sezonunun açılış maçında Liverpool, sahasında Bournemouth'u konuk etti.



Liverpool, karşılaşmayı 4-2 kazandı.



Karşılaşmanın 37. dakikasında Liverpool'un yeni santrforu Hugo Ekitike, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısında başka bir gol sesi çıkmadı ve ilk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 49. dakikada Cody Gakpo ile farkı 2'ye çıkardı. 64. dakikada Antoine Semenyo ile golü bulan Bournemouth, farkı 1'ye indirdi. Karşılaşmada 76. dakikada yeniden Semenyo sahneye çıktı ve skorda eşitliği sağladı.



Mücadelede 88. dakikada Chiesa Liverpool'u tekrardan öne geçirdi. Karşılaşmada son sözü ise 90+4'te Muhammed Salah söyledi ve Liverpool, karşılaşmayı 4-2 kazandı.



Bu sonuçla birlikte son şampiyon Liverpool, sezona galibiyetle başladı.



Liverpool, gelecek hafta Newcastle United'a konuk olacak. Bournemouth ise sahasında Wolves'u ağırlayacak.



