Somaspor ikinci yarıya kötü başladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefi Play-Off olarak belirleyen Somaspor, sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamadı. Önceki hafta düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Somaspor, evinde lider Serik Belediyespor'a ise 1-0 yenildi.



İki maçta da galip gelemeyen siyah-beyazlılar 24 puanda kalıp haftayı 12'nci sırada bitirdi. Play-Off potasının ise 9 puan gerisinde kalan Somaspor düşme hattının 13 puan uzakta yer alıyor. Teknik direktör Erman Güraçar bir an önce toparlanacaklarına inandığını söyledi.