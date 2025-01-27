Somaspor ikinci yarıya kötü başladı

Somaspor, sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Somaspor ikinci yarıya kötü başladı
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27 Ocak 2025 13:24
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefi Play-Off olarak belirleyen Somaspor, sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamadı. Önceki hafta düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Somaspor, evinde lider Serik Belediyespor'a ise 1-0 yenildi.

İki maçta da galip gelemeyen siyah-beyazlılar 24 puanda kalıp haftayı 12'nci sırada bitirdi. Play-Off potasının ise 9 puan gerisinde kalan Somaspor düşme hattının 13 puan uzakta yer alıyor. Teknik direktör Erman Güraçar bir an önce toparlanacaklarına inandığını söyledi.
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